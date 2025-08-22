Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας: 13 συναυλίες με φημισμένους Ελληνες και ξένους καλλιτέχνες

13 συναυλίες από την κλασική έως τη τζαζ μουσική με διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες: Από τις 24 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2025, η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τις 9ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες.

Φέτος, μέσα από μια πληθώρα διαφορετικών μουσικών ειδών και στιλ, το φεστιβάλ εστιάζει στην έννοια της ποικιλομορφίας. Ξεκινώντας από τη διαφοροποίηση μεταξύ γραπτών και προφορικών μουσικών παραδόσεων του Μεσαίωνα και φτάνοντας μέχρι τον διάλογο της pop και της avant-garde μουσικής των τελευταίων δεκαετιών, το φετινό πρόγραμμα αναζητεί τον διαχρονικό κοινό τόπο της ανθρώπινης δημιουργίας και καλλιτεχνικής έκφρασης. Εν μέσω ενός κόσμου που φλέγεται, αυτός δεν μπορεί παρά να εντοπίζεται στην κοινή εμπειρία του να είσαι άνθρωπος, μια εμπειρία η οποία υπερβαίνει οποιεσδήποτε πολιτισμικές και ατομικές διαφορές.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες με κορυφαίους διεθνείς καλλιτέχνες, όπως ο βιολοντσελίστας Jean-Guihen Queyras, ο βιολονίστας Jonian Ilias Kadesha, η μεσόφωνος Ema Nikolovska, το ντουέτο βιολοντσέλου και κρουστών των Hugo Rannou και Emil Kuyumcuyan, το φωνητικό σύνολο TRËI και το σύνολο βαλκανικής μουσικής TRI i DVE, αλλά και το ελληνικό σύνολο μεσαιωνικής και αναγεννησιακής μουσικής Lycabettus.

Ανακαλύψτε το φετινό συναυλιακό πρόγραμμα των Διεθνών Μουσικών Ημερών Καλαμάτας: www.kalamatamusicdays.com/concerts-gr.

Πρόγραμμα Συναυλιών 2025

9ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας.

Δευτέρα, 25.08.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

TRI i DVE: BALKAN O’CLOCK

Ένα μουσικό ταξίδι στα Βαλκάνια

Felix Froschhammer – βιολί

Nico Prinz – βιολοντσέλο και ταμπούρα

Ivaylo Dimitrov – ακορντεόν

Tashko Tasheff – κοντραμπάσο και ζουρνάς

Το TRI i DVE, ένα πολυπολιτισμικό σύνολο μουσικών από την Ελβετία, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία και την Ιαπωνία, βρήκε την καλλιτεχνική του στέγη στη Λοζάνη. Το όνομα, που σημαίνει «τρία και δύο» στα βουλγαρικά, αναδεικνύει όχι μόνο την ασυμμετρία των βαλκανικών ρυθμών, αλλά και την ευελιξία του συγκροτήματος να συνδυάζει ντουέτα, τρίο και κουιντέτα με ποικίλους τρόπους. Με ρίζες στην κλασική εκπαίδευση, το σύνολο συνδυάζει τη μουσική των Ρομά, του Κλέζμερ και των Βαλκανίων με κλασικές συνθέσεις και μια ποικιλία παραδοσιακών οργάνων.

Τρίτη, 26.08.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

LYCABETTUS ENSEMBLE: ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Γραπτές και προφορικές μουσικές παραδόσεις του Μεσαίωνα

Τετάρτη, 27.08.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

1ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ: ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ

Λιντ για σοπράνο και πιάνο, καθώς και έργα για βιολί και βιολοντσέλο

Πέμπτη, 28.08.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Μουσική για όλη την οικογένεια

Παρασκευή, 29.08.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ

Masterclass με τον Jean-Guihen Queyras

Σάββατο, 30.08.2025

20:30, Εκκλησιαστήριο Αρχαίας Μεσσήνης – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

QUEYRAS – NIKOLOVSKA – KADESHA

Έργα των Bach, Saariaho, Ravel και Villa-Lobos

Κυριακή, 31.08.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

RANNOU – KUYUMCUYAN: DANCESUITE

Μια σύγχρονη… «χοροεσπερίδα» για τσέλο και κρουστά

Δευτέρα, 01.09.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ

Masterclass με τον Felix Froschhammer

Τρίτη, 02.09.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

TRËİ: ONE’S FOR SORROW, TWO’S FOR JOY

Μοιρολογίστρες, μαίες, μάντισσες, μάγισσες: το σύνολο τραγουδά για τη δίωξη και που, εδώ και αιώνες, τραγουδούν για όσους διαβαίνουν τα κατώφλια της ζωής και του θανάτου

Τετάρτη, 03.09.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

NIKOLOVSKA – KNUTSON: LES BONNES CHANSONS

Η παράδοση του τραγουδιού σε Γερμανία, Γαλλία και Τσεχία

Πέμπτη, 04.09.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΛΙΝΤ ΚΑΙ ΑΡΙΑΣ

Εργαστήριο με τους Ema Nikolovska και Cole Knutson

Παρασκευή, 05.09.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΝΟΥ

Masterclasses με Hernán, Καντέσα και Μουζά

Σάββατο, 06.09.2025

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10/5 €

FROM FOOTPRINTS TO MILESTONES

Μοντέρνα τζαζ