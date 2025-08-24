«Ο Θάνατος του Εμποράκου» στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές θριαμβευτικής παρουσίας στην Αθήνα, με περισσότερους από 150.000 θεατές και 350 παραστάσεις, το βραβευμένο με Πούλιτζερ έργο του Άρθουρ Μίλερ, «Ο Θάνατος του Εμποράκου», σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη στον εμβληματικό ρόλο του Γουίλι Λόμαν, θα παρουσιαστεί σήμερα Κυριακή στις 9 μ.μ. στο Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.

Η παράσταση που συγκλόνισε το αθηναϊκό κοινό με την ευαισθησία και τη δύναμή της, θα παρουσιαστεί σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα, και προσκαλεί το κοινό όλης της χώρας να βιώσει από κοντά το κορυφαίο έργο του Μίλερ, το οποίο παραμένει επίκαιρο και βαθιά ανθρώπινο.​

Δίπλα στον Βλαδίμηρο Κυριακίδη ανεβαίνει επί σκηνής, μια σπουδαία ομάδα ηθοποιών με τους: Έφη Μουρίκη, Ρένο Ρώτα, Δημήτρη Γεροδήμο, Κατερίνα Μάντζιου, Γιώργο Κοσκορέλλο, Παναγιώτη Παπαδούλη και Σωκράτη Αγγελή. Γραμμένο το 1949, «Ο Θάνατος του Εμποράκου» θεωρείται το κορυφαίο έργο του Αμερικανού συγγραφέα. Πραγματεύεται την ζωή του Γουίλι Λόμαν, ενός πλανόδιου πωλητή, που ζει μπερδεμένος ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, εγκλωβισμένος από το αμερικάνικο όνειρο. Το δυσβάσταχτο κυνήγι της επιβίωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα που επιτάσσει η άκρως καπιταλιστική κοινωνία, τον οδηγεί παραληρηματικά στην διάλυση ολόκληρης της ζωής του. Τα σκηνικά της παράστασης υπογράφει ο Γιώργος Γαβαλάς και τα κοστούμια η Ντένη Βαχλιώτη.

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.