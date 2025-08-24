Καλαμάτα: Συνεχίζεται το Διεθνές Θερινό Σχολείο Θεάτρου

Σε εξέλιξη βρίσκεται το 7ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας. Το KaDISS είναι ένα εντατικό πρόγραμμα 3 εβδομάδων για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, με γλώσσα διδασκαλίας τα αγγλικά, που πραγματοποιείται ετησίως στην Καλαμάτα, διδάσκοντας την τέχνη της υποκριτικής.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 π.μ. έως 4 μ.μ. και Σάββατο 9 π.μ. – 1 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο. Επιπλέον χρόνος απαιτείται από τους σπουδαστές για καθημερινή προετοιμασία. Το Διεθνές Θερινό Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας είναι το επίκεντρο ενός ευρύτερου οράματος διεθνών εκδηλώσεων παραστατικών τεχνών, projects, masterclasses, εργαστηρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνονται τακτικά στην Καλαμάτα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το φετινό KaDISS ξεκίνησε τη Δευτέρα 18 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.