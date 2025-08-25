Διεθνές ραντεβού μάθησης στην Κυπαρισσία

Τρεις ομάδες θα διδάσκονται στα ρωσικά. Το μάθημα σύγχρονης ρωσικής πεζογραφίας θα διδάξουν η Τατιάνα και ο Βλαντιμίρ Σοτνίκοφ (Γερμανία), τα σεμινάρια για την αρχαία τραγωδία η Άσια Στέιν (Μαυροβούνιο) και το μάθημα «Γλώσσα και εξουσία» ο Γκασάν Γκουσέινοφ (Γερμανία). Επιπλέον, ειδικό μάθημα ακαδημαϊκής αγγλικής γλώσσας θα διδάξει η Ταμρίκα Χβτισιασβίλι (ΗΠΑ). Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου «Elegant» και στην αίθουσα του Μ.Ε.Σ.Κ. Φοιτητές και καθηγητές, που εργάζονται κυρίως διαδικτυακά, συγκεντρώνονται στην Κυπαρισσία από το Καζακστάν και την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Ρωσία, τη Λετονία και το Μαυροβούνιο, την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Κυπαρισσία γίνεται για αυτούς ένας φιλόξενος πανεπιστημιακός χώρος για δύο εβδομάδες, μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου.