Διεθνές ραντεβού μάθησης στην Κυπαρισσία

Ξεκινά σήμερα Δευτέρα στην Κυπαρισσία η 3η Διεθνής Θερινή Σχολή και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, που διοργανώνουν ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κυπαρισσίας (ΜΕΣΚ) και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο (Ρίγα, Λετονία) με την υποστήριξη της Ανατολικοευρωπαϊκής Ακαδημαϊκής Συμμαχίας.

Τρεις ομάδες θα διδάσκονται στα ρωσικά. Το μάθημα σύγχρονης ρωσικής πεζογραφίας θα διδάξουν η Τατιάνα και ο Βλαντιμίρ Σοτνίκοφ (Γερμανία), τα σεμινάρια για την αρχαία τραγωδία η Άσια Στέιν (Μαυροβούνιο) και το μάθημα «Γλώσσα και εξουσία» ο Γκασάν Γκουσέινοφ (Γερμανία). Επιπλέον, ειδικό μάθημα ακαδημαϊκής αγγλικής γλώσσας θα διδάξει η Ταμρίκα Χβτισιασβίλι (ΗΠΑ). Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου «Elegant» και στην αίθουσα του Μ.Ε.Σ.Κ. Φοιτητές και καθηγητές, που εργάζονται κυρίως διαδικτυακά, συγκεντρώνονται στην Κυπαρισσία από το Καζακστάν και την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Ρωσία, τη Λετονία και το Μαυροβούνιο, την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Κυπαρισσία γίνεται για αυτούς ένας φιλόξενος πανεπιστημιακός χώρος για δύο εβδομάδες, μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου.

 

