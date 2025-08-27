Με κουκλοθέατρο ολοκληρώνεται το 6ο Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ

Οι φίλοι του Φεστιβάλ θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν στις 8.30 μ.μ. στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων (πλατεία Ευκαλύπτων), την παράσταση Κουκλοθέατρου «Ο Ερωτευμένος Μπακακίνος» από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας. Το έργο είναι μια διασκευή από το παραμύθι της Λέττας Πετρουλάκη που μιλάει για την αξία της πραγματικής αγάπης, της φιλίας, της αλληλεγγύης, για το σεβασμό στο διαφορετικό και για τον αγώνα για την ειρήνη. Ένας μικρός ρομαντικός βάτραχος, γιος του αρχηγού των βατράχων, ερωτεύεται μια σαλαμάνδρα από το Μεξικό, που ήρθε πρόσφυγας στη λίμνη του για να βρει καινούργια πατρίδα. Ο βατραχάκος αγωνίζεται κατά του πολέμου που κήρυξε ο πατέρας του στους ξένους και αγωνίζεται για την ειρήνη στην περιοχή. Άραγε θα επικρατήσει η ειρήνη στη λίμνη των βατράχων; Θα έχει καλό τέλος η αγάπη του Μπακακίνου και της Λίλυς της Σαλαμάνδρας; Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διασκευή θεατρικού κειμένου, κουκλοκατασκευές: Λέττα Πετρουλάκη, Καλλιτεχνική σύμβουλος: Ηρώ Θεοδώρου, Μουσική επιμέλεια, σκηνικές κατασκευές: Λέττα Πετρουλάκη, Ηρώ Θεοδώρου, Φωτισμοί: Γιώργος Μίνος. Εμψύχωση: Φένια Εξακουστίδου, Νάντια Καρούτζου, Κατερίνα Παχτίτη, Λέττα Πετρουλάκη, Πέγκυ Σούλιου.