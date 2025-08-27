Τον Οκτώβριο του 2026 ο Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας

H έγκριση σύναψης της σύμβασης για τη διοργάνωση του “6ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας 2026” με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, η έγκριση μελέτης, η έγκριση των όρων διαπραγμάτευσης και ο ορισμός της επιτροπής διαπραγμάτευσης ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο Δήμος Καλαμάτας, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό Interkultur, καθιέρωσε τη διοργάνωση του Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας, ο οποίος ξεκίνησε το 2015 και πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια. Ο Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας είναι παγκόσμιας εμβέλειας και τοποθετεί την Καλαμάτα στο χάρτη των μεγαλύτερων ανάλογων εκδηλώσεων, αφού αναμένεται να φιλοξενηθούν – όπως συνέβη το 2015, το 2017, το 2019, το 2022 (αντί του 2021 λόγω Covid) και το 2024- δεκάδες χορωδίες από όλες τις ηπείρους, καθώς και πολλές ελληνικές. Σύμφωνα με την εμπειρία από το προηγούμενο Φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ίδιο φορέα θα απαιτηθούν και επιπλέον δαπάνες που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας.

Ο 6ος Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου 2026. Το κύριο περιεχόμενο της εκδήλωσης είναι διαγωνισμοί διεθνών προδιαγραφών, με βάση το αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης Musica Mundi. Οι συμμετέχοντες θα είναι κυρίως χορωδίες, καθώς επίσης οργανικά σύνολα και χορευτικά συγκροτήματα. Οι δαπάνες που θα αναλάβει ο οργανισμός, ο οποίος θα διεξαγάγει το Διεθνή Διαγωνισμό και Φεστιβάλ Χορωδιών και θα καλυφθούν κατά ένα μέρος από το ποσό που θα λάβει, αφορούν σε έξοδα της διεθνούς προβολής και προώθησης, αλλά και τη διενέργειας της διοργάνωσης. Το τελικό προτεινόμενο ποσό δαπάνης ανέρχεται σε 55.000 ευρώ. Το ποσό των 27.500€ θα προέλθει από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2025 και το υπόλοιπο ποσό (27.500€) θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026.

Στη συζήτηση που προηγήθηκε, από την παράταξη “Καλαμάτα Μετά” τονίστηκε πως σε επαναλαμβανόμενες εκδηλώσεις καλό θα ήταν να υπάρχει ένας αναλυτικός απολογισμός της προηγούμενης διοργάνωσης, ώστε να προκύψουν ίσως κάποιες αλλαγές και να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Από την “Λαϊκή Συσπείρωση” υπογραμμίστηκε πως διαφωνεί με τη διοργάνωση από έναν διεθνή οργανισμό μάνατζερ, ο οποίος όπως τονίστηκε χρησιμοποιεί τους Δήμους ως χρηματοδότες. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ενημέρωσε πως στην διοργάνωση του 2024 έδωσαν το παρών περίπου 1000 χορωδοί και συνοδοί αντίστοιχα, ενώ εισπράχθηκαν σημαντικές χορηγίες. Ο ίδιος εκτίμησε πως το 2026 το φεστιβάλ θα κυλήσει ακόμα πιο ομαλά και ότι θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία.