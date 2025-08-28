eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025 17:03

«Εζησα κι εγώ στη Μεγαλόπολη» - Τριήμερο εκδηλώσεων

Γράφτηκε από την

«Εζησα κι εγώ στη Μεγαλόπολη» - Τριήμερο εκδηλώσεων

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ενα ξεχωριστό τριήμερο γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και γιορτινή διάθεση ετοιμάζεται να υποδεχθεί η Μεγαλόπολη.

Από τις 29 έως τις 31 Αυγούστου κάτοικοι και φίλοι της πόλης θα συναντηθούν ξανά στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο «Έζησα κι εγώ στη Μεγαλόπολη».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- Παρασκευή 29 Αυγούστου: Live με τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή στις 9 μ.μ., στην Κεντρική Πλατεία Μεγαλόπολης, με μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια που σημάδεψαν εποχές. Τη βραδιά θα ανοίξει ο Κωνσταντίνος Τσελάς, ενώ θα ακολουθήσει η μπάντα «Μικρό Καλοκαίρι». Guest της βραδιάς θα είναι ο Δημήτρης Φούντος.

- Σάββατο 30 Αυγούστου: Το Μεγάλο Party. Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στη μνήμη και τη γιορτή. Από τις 12 μ. έως τις 2 μ.μ., το Γυμνάσιο και το Λύκειο της πόλης ανοίγουν τις πόρτες τους για επισκέπτες και παλιούς μαθητές. Στις 6 μ.μ. η πλατεία θα γεμίσει με αναμνηστικές φωτογραφίες και ένα ζεστό Party Warm Up, ενώ στις 8 μ.μ. θα ακολουθήσει Party, μια βραδιά που υπόσχεται έντονη συγκίνηση και ατελείωτο κέφι.

- Κυριακή 31 Αυγούστου: Ποδηλατικός Γύρος Μεγαλόπολης. Το τριήμερο ολοκληρώνεται με αθλητικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Στις 11.30 το πρωί, από την πλατεία ξεκινά ο Ποδηλατικός Γύρος Μεγαλόπολης, με οδηγό τον Βασίλη Αναστόπουλο. Η ημέρα θα συνεχιστεί στη 1 μ.μ. με μουσικές και παιχνίδια της γειτονιάς, με τη συμμετοχή του «Τρένου της Χαράς».

Κατηγορία Πολιτισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις