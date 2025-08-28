«Εζησα κι εγώ στη Μεγαλόπολη» - Τριήμερο εκδηλώσεων

Από τις 29 έως τις 31 Αυγούστου κάτοικοι και φίλοι της πόλης θα συναντηθούν ξανά στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο «Έζησα κι εγώ στη Μεγαλόπολη».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- Παρασκευή 29 Αυγούστου: Live με τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή στις 9 μ.μ., στην Κεντρική Πλατεία Μεγαλόπολης, με μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια που σημάδεψαν εποχές. Τη βραδιά θα ανοίξει ο Κωνσταντίνος Τσελάς, ενώ θα ακολουθήσει η μπάντα «Μικρό Καλοκαίρι». Guest της βραδιάς θα είναι ο Δημήτρης Φούντος.

- Σάββατο 30 Αυγούστου: Το Μεγάλο Party. Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στη μνήμη και τη γιορτή. Από τις 12 μ. έως τις 2 μ.μ., το Γυμνάσιο και το Λύκειο της πόλης ανοίγουν τις πόρτες τους για επισκέπτες και παλιούς μαθητές. Στις 6 μ.μ. η πλατεία θα γεμίσει με αναμνηστικές φωτογραφίες και ένα ζεστό Party Warm Up, ενώ στις 8 μ.μ. θα ακολουθήσει Party, μια βραδιά που υπόσχεται έντονη συγκίνηση και ατελείωτο κέφι.

- Κυριακή 31 Αυγούστου: Ποδηλατικός Γύρος Μεγαλόπολης. Το τριήμερο ολοκληρώνεται με αθλητικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Στις 11.30 το πρωί, από την πλατεία ξεκινά ο Ποδηλατικός Γύρος Μεγαλόπολης, με οδηγό τον Βασίλη Αναστόπουλο. Η ημέρα θα συνεχιστεί στη 1 μ.μ. με μουσικές και παιχνίδια της γειτονιάς, με τη συμμετοχή του «Τρένου της Χαράς».