Σεμινάριο υποκριτικής και κινηματογράφησης στην Καλαμάτα

Το Διεθνές Φεστιβάλ «Οι Μονόλογοι της Λήδας» και ο σκηνοθέτης Γιώργος Λουριδάς διοργανώνουν στην Καλαμάτα τριήμερο σεμινάριο υποκριτικής και κινηματογράφησης πάνω σε "ηρωίδες του αρχαίου θεάτρου", στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει: Όλα τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν από τον Γιώργο Λουριδά και την υποκριτική ομάδα του, Παρακολούθηση παράστασης θεάτρου από την πρόβα μέχρι τη τελική σκηνή, Ψηφιακό υλικό από τα γυρίσματα που θα γίνουν σε μονολόγους, Απονομή πιστοποιητικού συμμετοχής. Το σεμινάριο θα έχει περιορισμένο αριθμό θέσεων (γύρω στις 20). Απευθύνεται τόσο σε ηθοποιούς (επαγγελματίες και ερασιτέχνες) όσο και σε κινηματογραφιστές.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο τηλ. 6942838569, ή επικοινωνήστε μέσω του agriniofilmfestival@gmail.com.