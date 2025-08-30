11η Λευκή Νύχτα Καλαμάτας: Συναυλίες με Κοργιαλά και τοπικά συγκροτήματα

Η μεγάλη εμπορική γιορτή θα διοργανωθεί σήμερα Σάββατο από τον Δήμο Καλαμάτας, τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, την ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας και τη Κ.Ε. Φάρις, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Tα εμπορικά καταστήματα θα δουλέψουν με διευρυμένο ωράριο έως τις 02:00 ώστε να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που αναμένεται να επισκεφτεί την πόλη και να κάνει τις αγορές του, με τον Εμπορικό Σύλλογο να έχει δώσει κατευθύνσεις στα μέλη του για προσφορές και μεγάλες εκπτώσεις.

Όπως κάθε χρόνο η βραδιά θα πλαισιωθεί από πολιτιστικές δράσεις. Φέτος η διοργάνωση θα είναι πολυθεματική, καθώς έχουν προγραμματιστεί πολλές διαφορετικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε κεντρικά σημεία του εμπορικού κέντρου της πόλης. Μεταξύ άλλων, τα τοπικά συγκροτήματα “The Blues Escape” και “Kalamata Music Ensemble” θα δώσουν συναυλία στην κεντρική πλατεία μετά τις 9 μ.μ., ενώ ο Δημήτρης Κοργιαλάς στις 9.30 μ.μ. θα ταξιδέψει μουσικά το κοινό στην πλατεία 23ης Μαρτίου.

ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Και φέτος, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο και το ιστορικό κέντρο της πόλης, με τα οχήματα των επισκεπτών να κατευθύνονται στα μεγάλα πάρκινγκ των καταστημάτων στη νέα είσοδο της πόλης (πάρκινγκ Lidl, Metro), καθώς και στο βόρειο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς. Οι επισκέπτες θα παρκάρουν περιμετρικά της πόλης, και στη συνέχεια με έκτακτα δρομολόγια θα μεταφέρονται με τα mini bus του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας, ανά 15', στο κέντρο, με τερματισμό την Νέδοντος και το ιστορικό Δημαρχείο. Από την Τροχαία αναμένεται να τεθούν σε ισχύ συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αναμένεται να ξεκινούν από τις 7 μ.μ. έως και τις 2 τα ξημερώματα, καταλαμβάνοντας το ιστορικό κέντρο της πόλης αλλά και το μεγαλύτερο τμήμα του εμπορικού κέντρου της Καλαμάτας. Στόχος είναι να δοθεί προτεραιότητα στους πεζούς ώστε να κάνουν τα ψώνια τους, και να περιηγηθούν ελεύθερα στην “καρδιά” της πόλης, απολαμβάνοντας τις καλλιτεχνικές δράσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Σημειώνεται ότι και το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας θα παραμένει ανοιχτό, με Κέντρο Πρώτων Βοηθειών και την παρουσία του Ερυθρού Σταυρού και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ και όλη η δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας θα είναι σε επιφυλακή. Επιπλέον κάδοι απορριμμάτων, ανακύκλωσης και σύμμεικτων, θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να διατηρηθεί καθαρή η πόλη, ενώ η υπηρεσία Καθαριότητας θα αναλάβει αμέσως μετά το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων και της καθαριότητας των δρόμων.