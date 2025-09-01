Λίντα Καπετανέα: Από το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Χορογράφος και χορεύτριας με διεθνές βεληνεκές, για επτά χρόνια διευθύντρια του Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, η Λίντα Καπετανέα είναι πλέον η νέα διευθύντρια της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) μετά από ομόφωνη εισήγηση του ΔΣ της Σχολής.

Σχεδόν οκτώ μήνες μετά την αποχώρηση της από το KDF η οποία συνοδεύτηκε με αιχμές, η Λίντα Καπετανέα είναι έτοιμη να αναλάβει μια ακόμα κρίσιμη θέση, αυτή της διεύθυνσης στην ΚΣΟΤ, το πραγματικό φυτώριο, την μήτρα του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα. Στην 1η Αυγούστου το ΔΣ της σχολής με ομόφωνη απόφαση έστειλε στην υπουργό Πολιτισμού το σχετικό αίτημα.

Προηγήθηκε η παραίτηση του Δάφνι Κόκκινου από την θέση του Διευθυντή, παραίτηση που έφτασε στο γραφεία της Λίνας Μενδώνη την 1η Αυγούστου, αναφέρει το iefimerida.

Ετσι σύμφωνα με τα πρώτα βήματα η Λίντα Καπετανέα καλείται να καλύψει το κενό μέχρι τη λήψη της θητείας του.

Η ίδια έχει τεράστια εμπειρία στην διδασκαλία ενώ φημίζονται ανά τον κόσμο τα εργαστήρια και masterclass που παραδίδει.

Μαζί με τον Γιόζεφ Φρούτσεκ έχουν αναπτύξει, την τεχνική Fighting Monkey Practice την οποία διδάσκουν σε διακεκριμένες σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης η ίδια υπήρξε μέλος του διδακτικού προσωπικού της ΚΣΟΤ από το 2006 ως το 2012.