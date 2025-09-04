eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου 2025 16:00

"Ο ειρηνοποιός" απόψε από τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη

Γράφτηκε από την

&quot;Ο ειρηνοποιός&quot; απόψε από τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Την ταινία "Ο ειρηνοποιός" (85’) θα προβάλει σήμερα στις 9 μ.μ. η Filmhouse - Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, στο "Vista Marina".

Όταν ο Ναπολέων απειλεί να εισβάλει στη Τσαρική Ρωσία, ο δειλός Μπορίς Γκρούσενκο αναγκάζεται να καταταγεί στον στρατό για να σώσει τη χώρα του. Μάλιστα καταφέρνει να αιχμαλωτίσει μια ομάδα αξιωματικών του εχθρού αλλά ο Γαλλικός Στρατός είναι πολύ ισχυρός και σύντομα ο Ναπολέων φτάνει στη Μόσχα. Ο Μπορίς μαζί με τη Σόνια (Νταϊάν Κίτον), η οποία είναι η αγαπημένη του, καταστρώνουν σχέδιο δολοφονίας του Ναπολέοντα αλλά κάποιος άλλος τους προλαβαίνει. Δυστυχώς, στον τόπο του εγκλήματος βρίσκεται ο Μπορίς, ο οποίος συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε θάνατο. Μέσα στη φυλακή, ο άθεος Μπορίς μεταμορφώνεται σε βαθιά θρησκευόμενο άτομο και δέχεται τη επίσκεψη ενός αγγέλου που υπόσχεται να τον σώσει από το εκτελεστικό απόσπασμα. Η εκτέλεση, όμως, πραγματοποιείται αφήνοντας τον Μπορίς απογοητευμένο και τη στιγμή του θανάτου του συνειδητοποιεί πως η πραγματική ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης είναι μόνο η αγάπη και ο θάνατος. Μόλις δύο χρόνια πριν από τη διασημότερη κινηματογραφική κωμωδία του, τον "Νευρικό Εραστή", ο Γούντι Άλεν αποφασίζει να κλείσει την πρώιμη δημιουργική του περίοδο μ' ένα επικό κωμικό όργιο. Ηθικά διλήμματα, φιλοσοφικές αναζητήσεις και μεταφυσικές ανησυχίες "κονιορτοποιούνται" από την αδυνώπητη γουντιαλενική σάτιρα η οποία στο 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου το 1975 απέσπασε Αργυρή Άρκτο. Σκηνοθεσία: Woody Allen. Παίζουν: Woody Allen, Diane Keaton, Georges Adet.

Η γενική είσοδος έχει οριστεί στα 5 ευρώ, στα 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, και θα είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών.

Κατηγορία Πολιτισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις