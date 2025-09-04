"Ο ειρηνοποιός" απόψε από τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη

Όταν ο Ναπολέων απειλεί να εισβάλει στη Τσαρική Ρωσία, ο δειλός Μπορίς Γκρούσενκο αναγκάζεται να καταταγεί στον στρατό για να σώσει τη χώρα του. Μάλιστα καταφέρνει να αιχμαλωτίσει μια ομάδα αξιωματικών του εχθρού αλλά ο Γαλλικός Στρατός είναι πολύ ισχυρός και σύντομα ο Ναπολέων φτάνει στη Μόσχα. Ο Μπορίς μαζί με τη Σόνια (Νταϊάν Κίτον), η οποία είναι η αγαπημένη του, καταστρώνουν σχέδιο δολοφονίας του Ναπολέοντα αλλά κάποιος άλλος τους προλαβαίνει. Δυστυχώς, στον τόπο του εγκλήματος βρίσκεται ο Μπορίς, ο οποίος συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε θάνατο. Μέσα στη φυλακή, ο άθεος Μπορίς μεταμορφώνεται σε βαθιά θρησκευόμενο άτομο και δέχεται τη επίσκεψη ενός αγγέλου που υπόσχεται να τον σώσει από το εκτελεστικό απόσπασμα. Η εκτέλεση, όμως, πραγματοποιείται αφήνοντας τον Μπορίς απογοητευμένο και τη στιγμή του θανάτου του συνειδητοποιεί πως η πραγματική ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης είναι μόνο η αγάπη και ο θάνατος. Μόλις δύο χρόνια πριν από τη διασημότερη κινηματογραφική κωμωδία του, τον "Νευρικό Εραστή", ο Γούντι Άλεν αποφασίζει να κλείσει την πρώιμη δημιουργική του περίοδο μ' ένα επικό κωμικό όργιο. Ηθικά διλήμματα, φιλοσοφικές αναζητήσεις και μεταφυσικές ανησυχίες "κονιορτοποιούνται" από την αδυνώπητη γουντιαλενική σάτιρα η οποία στο 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου το 1975 απέσπασε Αργυρή Άρκτο. Σκηνοθεσία: Woody Allen. Παίζουν: Woody Allen, Diane Keaton, Georges Adet.

Η γενική είσοδος έχει οριστεί στα 5 ευρώ, στα 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, και θα είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών.