Φάρις: Αυξήσεις στο Δημοτικό Ωδείο - Σταθερά τα δίδακτρα σε Εικαστικό Εργαστήρι και Σχολή Χορού

O καθορισμός διδάκτρων του σχολικού έτους 2025 – 2026 ψηφίστηκε χθες στο Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας, με τις εγγραφές να ξεκινούν από σήμερα.

ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΟΙ ΤΟΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Πριν τη συζήτηση για τα δίδακτρα, οι τόνοι ανέβηκαν ανάμεσα στον πρόεδρο της Φάρις Σωτήρη Κριτσωτάκη και τον σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας Γιώργο Σωφρονά, όταν η κουβέντα εστίασε στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήμου. Ο Σωτήρης Κριτσωτάκης στάθηκε στην ικανοποιητική προσέλευση του κόσμου στις εκδηλώσεις και στο γεγονός πως οι γονείς πέρασαν χρόνο με τα παιδιά τους. Ο Γιώργος Σωφρονάς τόνισε πως το Πολιτιστικό Καλοκαίρι δεν ήταν πολιτιστικό, παρατηρώντας πως δεν υπηρετήθηκε κάποια συγκεκριμένη τέχνη και ότι δεν ανοίγει ποτέ διάλογος πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ο πρόεδρος της Φάρις απάντησε πως πολιτισμός είναι κάθε μορφή τέχνης και ότι είναι ανοιχτός σε προτάσεις, κάνοντας λόγο για ισοπεδωτικές τοποθετήσεις. Ο Τάσος Πολυχρονόπουλος, επίσης από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας επανέλαβε την ανάγκη ολοκληρωμένης συζήτησης για αυτά τα θέματα, όπως και για το Ανοιχτό θέατρο και για την καλύτερη λειτουργία του. Πάνω στο τελευταίο σκέλος, ο κ. Κριτσωτάκης ενημέρωσε πως βρέθηκε τρόπος ώστε να ενεργοποιηθεί η αρίθμηση των θέσεων, λέγοντας πως υπήρχε φόβος για το αν το κόστος των ταξιθετών θα μεταφερθεί στα εισιτήρια. Όπως είπε, την αρμοδιότητα αυτή θα την αναλάβουν μετά από επιθυμία τους εθελοντικά μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας, πληροφορώντας πως οι όποιες προγραμματισμένες εργασίες στο χώρο θα γίνουν από τον Φλεβάρη του 2026 και μετά. Για την απόφαση να επωμιστούν τον ρόλο του ταξιθέτη μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας, ο κ. Σωφρονάς θεώρησε παράλογη αυτή την εξέλιξη, θεωρώντας πως τα παιδιά θα μπουν στη συγκεκριμένη διαδικασία, παρότι συμφέρον από αυτή την εξέλιξη θα έχουν μόνο οι εταιρείες παραγωγής.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ

Για τα δίδακτρα στις σχολές της Φάρις, ο Σωτήρης Κριτσωτάκης ενημέρωσε πως στο Εικαστικό Εργαστήρι και στη Δημοτική Σχολή Χορού είναι τα ίδια με πέρυσι, προκύπτοντας κάποιες διαφοροποιήσεις στο Δημοτικό Ωδείο, μεταξύ άλλων λόγω των αυξήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία. Στο πλαίσιο αυτό ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Ωδείου Στάθης Γυφτάκης σημείωσε πως έγιναν κάποιες στοχευμένες κινήσεις, ύστερα από κάποια χρόνια παγώματος αλλά και μειώσεων στα δίδακτρα. Ο ίδιος παρατήρησε πως ναι μεν η εξέλιξη αυτή εξασφάλισε σταθερούς μαθητές στο Ωδείο, ωστόσο τα έσοδα μειώθηκαν. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το 2017 το Ωδείο είχε έσοδα 220.000 ευρώ, ενώ σήμερα, με τον ίδιο αριθμό μαθητών, τα έσοδα ανέρχονται μόνο σε 160.000 ευρώ. Ως προς τα νέα δεδομένα, σε μουσικοκινητική αγωγή, προπαιδεία και μουσικό εργαστήρι η αύξηση αφορά τα 5 ευρώ. Στις Διαβαθμισμένες Σπουδές τα δίδακτρα ανεβαίνουν, π.χ. στην κατηγορία “Μέση βαθμίδα” από 80 ευρώ σε 85 ευρώ, στην κατηγορία “Ανώτερα” από 110 ευρώ σε 120 ευρώ, ενώ αυξήσεις υπάρχουν και σε θεωρητικά μαθήματα (Αρμονία, Θεωρία για μη σπουδαστές οργάνου), καθώς και στις συνοδείες πιάνου. Ακριβότερα ακόμα και κατά 50 ευρώ γίνονται και τα εξέταστρα (κατατακτήριες, πτυχία, διπλώματα). Παράλληλα, οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν έκπτωση 50% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, στις τρίτεκνες οικογένειες τα εισοδηματικά τους κριτήρια αυξάνονται στα 28.000 ευρώ, ενώ διατηρούνται απαλλαγές και εκπτώσεις σε φοιτητές και ανέργους. Ο κ. Γυφτάκης στάθηκε και στην έκπτωση λόγω αδελφού, με αποτέλεσμα κάθε παιδί να κάνει μάθημα με ένα ελάχιστο ποσό, ενώ για τα εξέταστρα ενημέρωσε πως συμπεριλαμβάνεται η επιτροπή από την Αθήνα.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών και Φίλων των Δημοτικών Καλλιτεχνικών Σχολών «Τέρψις» Ιωάννα Κορμπή-Εγγλέζου σημείωσε πως ο Σύλλογος είναι αντίθετος με τις αυξήσεις, ιδιαίτερα σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο. Η ίδια εκτίμησε πως η Φάρις θα μπορούσε να βρει από αλλού τα χρήματα, ώστε τα δίδακτρα τουλάχιστον να μείνουν σταθερά, τονίζοντας πως ακόμα και η αύξηση των 5 ευρώ δεν είναι αμελητέα. Ο Τάσος Πολυχρονόπουλος επεσήμανε πως εδώ και χρόνια έπρεπε να αναζητηθούν εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης για όλες τις σχολές της Φάρις, εκτός του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού και κάποιων φεστιβάλ του Ωδείου που τις έχουν εξασφαλίσει. Ο ίδιος στάθηκε στην συζήτηση του προϋπολογισμού κάθε χρόνο, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το που οδεύουν οι σχολές, κάνοντας λόγο σε άλλο σημείο για απαξίωση εδώ και χρόνια του Δ.Σ. της Φάρις “από πάνω”, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. O κ. Πολυχρονόπουλος επανέλαβε την άποψη του πως στο πλαίσιο των 40 χρόνων των σχολών πρέπει να γίνει μια συζήτηση με την παρουσία παλιών διευθυντών κ.α., έτσι ώστε να φανεί εάν χρειάζονται επαναπροσδιορισμοί. Στο σημείο εκείνο η Ιωάννα Κορμπή-Εγγλέζου ενημέρωσε πως με αφορμή την επέτειο ο Σύλλογος «Τέρψις» ηχογραφεί ένα cd με έργα όλων των καλλιτεχνικών διευθυντών του Ωδείου. Όπως είπε, η παρουσίασή του θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Χορού. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Σωφρονάς χαρακτήρισε την εισήγηση για τα δίδακτρα ελλιπή, εκτιμώντας πως θα έπρεπε να τεθούν τα οικονομικά στοιχεία της περασμένης εκπαιδευτικής χρονιάς (έσοδα-έξοδα), ποιοι μαθητές πλήρωσαν και ποιοι είχαν έκπτωση, και πόσα χρήματα έβαλε ο Δήμος, παρατήρηση που ο πρόεδρος της Φάρις βρήκε εύστοχη. Για το θέμα, οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας ψήφισαν λευκό.

Τ.Αν.