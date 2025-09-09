Αλλαγή σκυτάλης στο Εικαστικό Εργαστήρι - O Μεσσήνιος Δημήτρης Τζαμουράνης «προ των πυλών»

Στο τελευταίο Δ.Σ. της Φάρις και λίγο πριν ψηφιστεί η ανανέωση των καθηκόντων του Παναγιώτη Λαμπρινίδη έως τις 31 Μαΐου του 2026, ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιώργος Σωφρονάς έθεσε το ερώτημα αν γνωρίζει κάτι το σώμα επί του θέματος, κάνοντας λόγο για επαφή του δημάρχου Καλαμάτας με τον κ. Τζαμουράνη.

Ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία, σχολιάζοντας πως μπορεί να ακούγονται ονόματα αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο.

Ο Τάσος Πολυχρονόπουλος, επίσης από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας σχολίασε πως οι όποιοι χειρισμοί πρέπει να γίνονται με σωστό τρόπο. Ο ίδιος άφησε αιχμές για το ότι το Δ.Σ. της Φάρις δεν παίρνει την τελική απόφαση για την αλλαγή σκυτάλης των διευθυντών, φέρνοντας ως πρόσφατο παράδειγμα την αντικατάσταση της Λίντας Καπετανέα την οποία το σώμα πληροφορήθηκε… εκ των υστέρων.

Σε επικοινωνία πάντως της “Ε” με τον Δημήτρη Τζαμουράνη, ο ίδιος επιβεβαίωσε πως υπάρχει η πιθανότητα να αναλάβει την διεύθυνση των εικαστικών σε συνδυασμό με την ανανέωση του θεσμού της Πινακοθήκης, τονίζοντας πως βρίσκεται σε φάση συνομιλιών.

Να σημειωθεί πως η ανάθεση καθηκόντων αντίστοιχα της καλλιτεχνικής διευθύντριας της Δημοτικής Σχολής Χορού Θώμης Σταμούλη και του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Στάθη Γυφτάκη ανανεώθηκε έως τις 31 Αυγούστου του 2026.