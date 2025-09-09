Καλαμάτα: Παράσταση από την θεατρική ομάδα «Deluders»

Η πρώτη δουλειά της ομάδας, που γνώρισε θερμή υποδοχή στην Αθήνα και σε πόλεις όπως η Πάτρα, το Αγρίνιο, η Χαλκίδα και η Κυπαρισσία, προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και χαμόγελα. Η ομάδα θα συναντηθεί με το κοινό της πόλης, μοιράζοντας ιστορίες που τη συνοδεύουν σε κάθε της στάση. Η είσοδος είναι με ελεύθερη συνεισφορά.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Δεν είναι, κυριολεκτικά, το παρελθόν που μας εξουσιάζει, αλλά οι εικόνες του παρελθόντος· τόσο πολύπλοκα δομημένες όπως οι μύθοι, εντυπωμένες στην ευαισθησία μας όπως οι γενετικές πληροφορίες.

Η συνάντηση με τα βιβλία του συγγραφέα Παντελή Μπουκάλα, «Το αίμα της Αγάπης» και «Μηλιά μου αμίλητη», αποτέλεσε αφορμή για ένα ταξίδι πίσω στην παράδοση και στο αίμα που αυτή κουβαλάει. Πόσες ιστορίες μας αφηγήθηκαν για την αγάπη; Μήπως η ιστορία είναι μία; Κι η ρίζα της ξεκίνησε από ένα μήλο; Κόκκινο όπως το αίμα — αίμα που χύνεται στο όνομα της αγάπης ή και στο άκουσμά της, στις αφηγήσεις των γιαγιάδων, στα τραγούδια και τα ποιήματα.

Αίμα γυναικών. Ρούχο ματωμένο που έχει κολλήσει πάνω στο γυναικείο κορμί, που το σέρνει όπως την ουρά του νυφικού, που το κουβαλάει από πριν, σαν το προπατορικό αμάρτημα. Το δαγκωμένο μήλο. Γυναίκες που πόθησαν την ελευθερία, που ονειρεύτηκαν να ζήσουν αλλιώς και δεν πρόλαβαν. Τα σεντόνια που φύλαξαν τους κρυφούς τους πόθους, τους καρπούς των ονείρων τους, εκεί που επέστρεφαν όταν ένιωθαν την ανάγκη για καταφύγιο.

Εκεί συναντήσαμε και το έργο «Flag» της εικαστικού Γεωργίας Λαλέ, που αποτέλεσε έμπνευση για την παράσταση. Η σύνδεση της παράδοσης με τη σύγχρονη Ελλάδα αναδεικνύει το ερώτημα: πόσο παρελθόν κουβαλάει το παρόν που ζούμε;

Περπατάμε ανάποδα στον χρόνο, πέφτουμε πάνω σε ιστορίες γυναικών, ιστορίες αίματος και τραυμάτων. Περπατάμε ανάποδα στον χρόνο και θυμόμαστε το παιδικό τραγούδι:

«Ένα, δύο, τρία, πήγα στην κυρία, μου δώσε ένα μήλο, μήλο δαγκωμένο, το 'δωσα στην κόρη κι έκανε… αγόρι.»

Μέσα από λαϊκά τραγούδια ή και όχι τόσο λαϊκά, μύθους, παλιές αλλά και σύγχρονες ιστορίες, μνήμες των παιδικών μας χρόνων και αφηγήσεις γυναικών, χαρτογραφούμε την ενεργό μυθολογία μας γύρω από το αίμα που πνίγει εδώ και αιώνες τις γυναίκες και τις θηλυκότητες.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Θεατρική ομάδα: Deluders (Δήμητρα Ταρούση, Χαρίλαος Φραγκούλης, Μαίρη Χρυσανθακοπούλου). Σύλληψη – Σκηνοθεσία – Δραματουργία: Deluders. Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Ανδρέας Κάτσενος. Κίνηση: Μάρω Πέτλη. Σχεδιασμός αφίσας: Άννα Στριμενοπούλου. Φωτογραφίες – Video: Έλλη Ιατρού. Ερμηνεύουν: Δήμητρα Ταρούση, Χαρίλαος Φραγκούλης, Μαίρη Χρυσανθακοπούλου. Οργάνωση Παραγωγής: ΜΠΛΕ