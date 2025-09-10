«Αριστουργήματα και συναισθήματα» στην Ελεήστρια

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι διακεκριμένοι μουσικοί: Σπύρος Μουρίκης (κλαρινέτο), ένας από τους κορυφαίους κλαρινετίστες διεθνώς, Ιωάννα Γαϊτάνη και Ιρις Λουκά (βιολί), Τάνια Χαριτοπούλου (βιόλα), Αστέριος Πούφτης (τσέλο). Οι μουσικοί, σημαντικοί εκπρόσωποι της γενιάς τους με διακρίσεις και συνεχή παρουσία, όλα μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα πρόγραμμα υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, αλλά και σπάνιας ευαισθησίας και λυρισμού. Στο πρόγραμμα θα παρουσιαστούν δύο από τα σπουδαιότερα έργα της έντεχνης δυτικής μουσικής για κουαρτέτο εγχόρδων και κλαρινέτο, με μουσική του W.A. Mozart και του J. Brahms.