Στις 24 - 28 Σεπτεμβρίου το “2ο Kardamili Art & Docs Festival”

Η διοργάνωση είναι μια συνεργασία του Δήμου Δυτικής Μάνης και του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας. Όλες οι δράσεις του φεστιβάλ είναι με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Προβολές ντοκιμαντέρ: Επιλεγμένες ταινίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα προβληθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, προσφέροντας μια ευρεία θεματολογία.

Εικαστικές εκθέσεις: Στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καρδαμύλης θα φιλοξενηθεί ομαδική έκθεση πέντε καλλιτεχνών (Αγγελική Αντωνέα, Χρήστος Κεχαγιόγλου, Λεωνίδας Μιχαλάκος, Σπύρος Μαντζαβίνος, Μίλτος Πεταλάς). Επίσης, θα παρουσιαστούν εκθέσεις φωτογραφίας και ελληνικής γελοιογραφίας σε διάφορους χώρους.

Θεατρικά δρώμενα και παραστάσεις: Ξεχωρίζει η παράσταση χορού της συμπεριληπτικής ομάδας «Δαγίπολις», καθώς και μια παράσταση Φλαμένκο.

Μουσικές βραδιές: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές εκδηλώσεις όπως μια παράσταση με Beatbox και αερόφωνα και συναυλία κινηματογραφικής μουσικής από το Kalamata Music Ensemble.

Εκπαιδευτικά προγράμματα: Θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια για μαθητές και ανοικτές συζητήσεις με τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, προσφέροντας ευκαιρίες για αλληλεπίδραση και μάθηση.

Να σημειωθεί πως πριν την έναρξη του φεστιβάλ, πραγματοποιήθηκε ένα εκτενές πρόγραμμα προφεστιβαλικών εκδηλώσεων σε 16 κοινότητες της περιοχής, με προβολές ντοκιμαντέρ, θεατρικές παραστάσεις και δράσεις για παιδιά, οι οποίες έτυχαν της στήριξης των τοπικών συλλόγων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου

6 μ.μ.: Εγκαίνια Εικαστικής Έκθεσης στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καρδαμύλης.

8 μ.μ. : Προβολή ντοκιμαντέρ «I Just Keep Dancing» (Απλά συνεχίζω να χορεύω) των Natasha Fefelova και Galina Goldfeld.

9 μ.μ. : Προβολή του ντοκιμαντέρ της Κλεώνης Φλέσσα «Χρήστος Ρηγανάς, Της Σμίλης Γραφήματα» (παρουσία της σκηνοθέτιδας).

9.30 μ.μ. : Προβολή ντοκιμαντέρ «Akeji, le souffle de la montagne» (Η Πνοή του Όρους) των Mélanie Schaan και Corentin Leconte.

11 μ.μ. : Μουσική με DJ και καλωσόρισμα με τοπικά εδέσματα.

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου

8 μ.μ. : Προβολή ντοκιμαντέρ «Whispering Walls» (Τοίχοι που Ψιθυρίζουν) της Eylem Kaftan (παρουσία της σκηνοθέτιδας).

9.30 μ.μ. : Προβολή ντοκιμαντέρ «Frida Kahlo» της Ali Ray.

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου

8 μ.μ. : Παράσταση Χορού της ομάδας «Δαγίπολις».

9 μ.μ. : Προβολή ντοκιμαντέρ «La singla» της Paloma Zapata.

10.30 μ.μ. : Μουσική παράσταση «Όταν η Πραγματικότητα Παραπατάει» του Ηρακλή Πασχαλίδη.

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου

11 π.μ. : Ανοικτή συζήτηση με θέμα «Η Αισθητική του Βλέμματος» με τον κριτικό κινηματογράφου Χρήστο Μήτση.

6 μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου «Ποδολάτρες» του Σπύρου Μαντζαβίνου.

7.30 μ.μ. : Συναυλία με Beatbox και αερόφωνα με τον Νίκο Δημηνάκη.

8.15 μ.μ. : Προβολή ντοκιμαντέρ «Ali Nassir Untitled» των Siavash Aidani και Haleh Ghorbani.

9 μ.μ. : Προβολή ντοκιμαντέρ «Ο Οργανοποιός» του Γιάννη Κωσταβάρα (παρουσία του σκηνοθέτη).

10.30 μ.μ. : Παράσταση Φλαμένκο.

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου

10.πμ. : Ανοικτά εργαστήρια ζωγραφικής με τον Σπύρο Ματζαβίνο και τον Χρήστο Κεχαγιόγλου.

7 μ.μ.: Μουσική παράσταση με το Kalamata Music Ensemble.

8 μ.μ.: Προβολή ντοκιμαντέρ «Νίκος Δραγούμης, Ένας Ζωγράφος στη Σκιά της Ιστορίας» της Κλεώνης Φλέσσα (παρουσία της σκηνοθέτιδας).

8 μ.μ. : Προβολή ντοκιμαντέρ «Elements of a Journey: Antoni Tàpies» του James Scott.

10μ.μ. : Τελετή λήξης με τη multimedia παράσταση «Drowned Paradise» του Diego Barronal.

Παράλληλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων φωτογραφίας, γελοιογραφίας και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για μαθητές.

Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και υποστηρίζεται από τοπικούς χορηγούς και φορείς.