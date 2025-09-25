1η Διεθνής Συνάντηση Φωτογραφίας Καλαμάτας: Συνεχίζονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών

Την Τρίτη 23/9, εκατόν πενήντα μαθητές ηλικίας από 4 έως 12 ετών είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τα προσφυγόπουλα, με αφορμή την έκθεση του Μάριου Λώλου, καθώς και στο πρόγραμμα «Αγρια Φύση», με αφορμή την έκθεση της Ορνιθολογικής Εταιρείας για τον Σπιζαετό. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά, αποτυπώνοντας τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους. Έγιναν μικροί φωτογράφοι και δημιούργησαν τα δικά τους φωτογραφικά κάδρα. Οι μικρότεροι μαθητές άκουσαν το παραμύθι του Σπιζαετού του Οδυσσέα. Εκπληξη για τα παιδιά αποτέλεσε και η συνάντηση με τον Γιώργο Αρβανίτη, με τον οποίο συζήτησαν για τις φωτογραφίες του που είδαν στην έκθεση. Εμαθαν μάλιστα από τον ίδιο την ιστορία κάθε φωτογραφίας, τον τόπο, τις συνθήκες και τον λόγο που τις τράβηξε. Στις εκθέσεις συμμετείχαν μαθητές από τα Δ’ και Ε’ τμήματα του Δ.Σ. Λεΐκων, τη Δ’ τάξη του 11ου και του 5ου Δ.Σ. Καλαμάτας, καθώς και το σχολείο «Λιλιπούπολη», συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους. Οι επισκέψεις των σχολείων συνεχίστηκαν και την Τετάρτη. Το απόγευμα, στις 7 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η διάλεξη του Γιάννη Λάριου με τίτλο: «Τοπίο – Τι δεν μπορεί να δει η μηχανή».