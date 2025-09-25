Ολοκληρώθηκε το εργαστήρι γλυπτικής στην Αρχαία Μεσσήνη

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εργαστήρι γλυπτικής που συνδιοργάνωσαν η "Coup d' étart" (ΑΜΚΕ) και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, κατά το χρονικό διάστημα από 23 Αυγούστου έως 13 Σεπτεμβρίου, στη στεγασμένη στοά του Γυμνασίου-Σταδίου της Αρχαίας Μεσσήνης.

Το διαδραστικού χαρακτήρα εργαστήρι εμπνεόμενο από τον Μεσσήνιο γλύπτη Δαμοφώντα και την πόλη της Αρχαίας Μεσσήνης, στόχευσε στην αναβίωση και ανάδειξη των παραδοσιακών μεθόδων λιθοξοΐας στη σύγχρονη εποχή.

Περισσότεροι από 20 συμμετέχοντες μοιράστηκαν μια μοναδική εμπειρία, ενώ εκατοντάδες επισκέπτες παρέθεσαν ενθαρρυντικά σχόλια. Το εργαστήρι γλυπτικής υλοποιήθηκε με την οικονομική συμβολή του υπουργείου Πολιτισμού και με την αδιάλειπτη υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και του φυλακτικού προσωπικού του αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Μεσσήνης. Κοινός στόχος τους αποτελεί η θεσμοθέτηση του εργαστηρίου – κάθε δεύτερο χρόνο – διατηρώντας «ζωντανή και δημιουργική» την πόλη της Αρχαίας Μεσσήνης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς.