Σε εξέλιξη το 2ο Kardamili Art Doc Festival - Μια Γιορτή Τέχνης και Πολιτισμού στη Δυτική Μάνη

Με επιτυχία ξεκίνησε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου το 2ο Kardamili Art Doc Festival που διοργανώνεται από το Δήμο Δυτικής Μάνης και το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας.

Τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης, που σηματοδότησαν την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ, πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Δημάρχου Δυτικής Μάνης, Γιώργου Χιουρέα, και του εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Λυκούργου Καρολεμέα.

Οι πρώτες ημέρες του Φεστιβάλ

Το πρόγραμμα των πρώτων ημερών εντυπωσίασε κοινό και επισκέπτες: Η βραδιά ξεκίνησε με την προβολή του ντοκιμαντέρ «I Just Keep Dancing | Απλά συνεχίζω να χορεύω» των Natasha Fefelova και Galina Goldfeld, που εξερευνά τις δύσκολες επιλογές στη ζωή χορευτών μπαλέτου. Ακολούθησε η προβολή του ντοκιμαντέρ «Χρήστος Ρηγανάς, Της Σμίλης Γραφήματα» της Κλεώνης Φλέσσα, με την παρουσία της ίδιας της σκηνοθέτιδας και του καλλιτέχνη, αναδεικνύοντας το έργο του καταξιωμένου γλύπτη καθώς και της ταινίας «Akeji, le souffle de la montagne | Η Πνοή του Όρους» των Mélanie Schaan και Corentin Leconte. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με DJ μουσική από την Όλγα Προφίλη και παραδοσιακό καλωσόρισμα με τοπικά εδέσματα προσφορά του Συλλόγου Επαγγελματιών Καρδαμύλης και του Συλλόγου Γυναικών «Οι Πραστιώτισσες» καθώς και την χορηγία της γνωστής ντόπιας μπίρας Νέδα.

Η δεύτερη ημέρα περιελάμβανε τις προβολές των ταινιών «Whispering Walls | Τοίχοι που ψιθυρίζουν» της Eylem Kaftan (παρουσία της σκηνοθέτιδος), «Frida Kahlo» του Ali Ray.

Παράλληλα με τις προβολές, το φεστιβάλ ανέπτυξε σημαντικές εκπαιδευτικές δράσεις για τους νέους:

Μαθητές/τριες του Λυκείου Καρδαμύλης επισκέφθηκαν την εικαστική έκθεση, όπου οι ίδιοι οι καλλιτέχνες ανέλαβαν την ξενάγηση και συζήτησαν μαζί τους.

Στον Κάμπο, μαθητές και μαθήτριες έκαναν ένα ξεχωριστό ταξίδι στη φύση! Με οδηγούς τους συνεργάτες του Kardamili Art Doc Festival, Στράτο Κεντάκη και Κυριάκο Λιαράκο, με κάμερες και κινητά, εξερεύνησαν τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, έμαθαν για την οικολογία και ευαισθητοποιήθηκαν για την κλιματική αλλαγή.

με τον και τον , στο Δημοτικό Κάμπου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση για την προστασία της τοπικής πανίδας. Σεμινάριο Δημιουργίας Ντοκιμαντέρ και κινηματογράφησης από τον σκηνοθέτη Κυριάκο Λιαράκο παρακολούθησαν μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου, μαθαίνοντας να εξερευνούν τον κόσμο γύρω τους μέσω της κινηματογραφικής αφήγησης.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Το φεστιβάλ συνεχίζεται δυναμικά με ένα πλούσιο πρόγραμμα:

Παρασκευή 26/9:

20:00 Παράσταση Χορού Δαγίπολις (45’)

Η «Δαγίπολις» είναι μια ελληνική, συμπεριληπτική ομάδα σύγχρονου χορού, η οποία ιδρύθηκε το 2004 από τον χορογράφο Γιώργο Χρηστάκη.

Η La Singla γεννήθηκε κωφή και έμαθε να χορεύει φλαμένκο χωρίς να ακούει μουσική. Σε ηλικία 17 ετών, έφερε επανάσταση στο φλαμένκο, αλλά πριν γίνει 30 ετών, εξαφανίστηκε από τη σκηνή. Πενήντα χρόνια αργότερα, ήρθε η ώρα να πει την ιστορία της.

Σάββατο 27/9:

11:00 - 13:00: Ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Η Αισθητική του Βλέμματος» με τον κριτικό κινηματογράφου Χρήστο Μήτση , κινηματογραφιστές και εικαστικούς.

18:00: Παρουσίαση του βιβλίου «Ποδολάτρες» του σκηνοθέτη και συγγραφέα Σπύρου Μαντζαβίνου , σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο EQUINOX.

19:30: Συναυλία BEATBOX & ΑΕΡΟΦΩΝΑ με τον Νίκο Δημηνάκη .

20:15 Προβολή Ντοκιμαντέρ Ali Nassir Untitled | Αλί Νασίρ, Χωρίς Τϊτλο των Siavash Aidani, Haleh Ghorbani

21:00 Προβολή Ντοκιμαντέρ Ο Οργανοποιός (76’) του Γιάννη Κωσταβάρα (παρουσία σκηνοθέτη)

22:30: Παράσταση Φλαμένκο με τη Θέτιδα Μισίου (χορός), τον Κοσμά Δαμιανίδη (κιθάρα) και τον Βαγγέλη Χατζηγιάννη (τραγούδι).

Κυριακή 28/9:

10:00 Ανοιχτά εργαστήρια Ζωγραφικής και Γλυπτικής για το ευρύ κοινό από τους Σπύρο Μαντζαβίνο , Χρήστο Κεχαγιόγλου και Λεωνίδα Μιχαλάκο .

19:00: Το Kalamata Music Ensemble παρουσιάζει μουσική από τον κινηματογράφο.

20:00 Προβολή Ντοκιμαντέρ Νίκος Δραγούμης, Ένας Ζωγράφος στη Σκιά της Ιστορίας

Σενάριο - σκηνοθεσία: Κλεώνη Φλέσσα (παρουσία σκηνοθέτιδος)

20:30 Προβολή Ντοκιμαντέρ Elements of a Journey: Antoni Tàpies | Στοιχεία Ενός Ταξιδιού: Αντόνι Τάπις (60’) του James Scott

22:00: Τελετή Λήξης με την παράσταση «Drowned Paradise» του Diego Barronal.

Συνεχίζονται οι Εκθέσεις

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τις ακόλουθες εκθέσεις:

Εικαστική έκθεση με έργα των Αγγελική Αντωνέα, Χρήστου Κεχαγιόγλου, Σπύρου Μαντζαβίνου, Λεωνίδα Μιχαλάκου και Μίλτου Πεταλά , εντός του κτηρίου του Παλιού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμύλης.

, εντός του κτηρίου του Παλιού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμύλης. Φωτογραφική έκθεση «On the Road» του Ολλανδού φωτογράφου Robert Rombout στον Πύργο Μούρτζινου-Τρουπάκη.

στον Πύργο Μούρτζινου-Τρουπάκη. Έκθεση Ελληνικής γελοιογραφίας στο βιβλιοπωλείο Equinox, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Γελοιογράφων.

Σημειώνεται πως όλες οι δράσεις του φεστιβάλ είναι δωρεάν για το κοινό.

Για τη διευκόλυνση των Καλαματιανών που θέλουν να δώσουν το «παρών» την Κυριακή, τελευταία ημέρα του Φεστιβάλ, λεωφορείο θα αναχωρήσει στις 5:30 μ.μ. από τα Notos Galleries για την Καρδαμύλη και θα επιτρέψει με το τέλος του προγράμματος στις 11:30 μ.μ. Τηλέφωνο για κρατήσεις: 6946 594160