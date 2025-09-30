Νέα συνάντηση των “Ποιητικών Δρόμων”

Η συνάντηση θα γίνει αύριο Τετάρτη, στις 7 μ.μ. στον πολυχώρο «Ρεγγίνα» του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας.

Η Βασιλική Κατέρη, εμπνεύστρια και συνιδρύτρια του Kalliergon syn, θα παρουσιάσει την πρωτοβουλία και θα απαντήσει σε ερωτήσεις, εν όψει της έναρξης της δράσης. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν δια ζώσης και δεν απαιτείται κράτηση θέσης. Οπως αναφέρεται μεταξύ άλλων: "Οπως και στην πρώτη συνάντηση ενημέρωσης, όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και να συνεισφέρουν ενεργά. Ειδικά, η παρουσία εκπροσώπων εμπορικών επιχειρήσεων είναι απολύτως βασική για την επιτυχία της δράσης μας, καθώς θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο.

Για να κερδηθεί χρόνος και να υπάρξει περισσότερη διαθέσιμη ώρα για ερωτήσεις και διάλογο, καλό θα ήταν να έχετε επισκεφθεί πιο πριν, για μια αρχική ενημέρωση σχετικά με την περιγραφή της δράσης, τον σύνδεσμο: https://el.kalliergon.com/projects/cultural-openair-project-poiitikoi-dromoi".

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail: vasiliki.kateri@kalliergon.com.