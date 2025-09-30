Στην Καλαμάτα η μαύρη κωμωδία «Σκυλίσια ζωή»

Μετά την επιτυχία που γνώρισε στην Αθήνα, η μαύρη κωμωδία «Σκυλίσια ζωή» της Καταλανής συγγραφέα Μάρτα Μπουτσάκα, σε σκηνοθεσία Αννέτας Παπαθανασίου, με πρωταγωνιστές τον Καλαματιανό ηθοποιό Γιώργο Τσαπόγα και την Εύη Γιαννακοπούλου, ταξιδεύει στην Καλαμάτα για δύο μοναδικές παραστάσεις την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στις 6.30 μ.μ. και στις 9 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Δύο αδέρφια, ο Αντώνης και η Στέλλα έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρές αποφάσεις που πρέπει να πάρουν για τη ζωή τους, για τις απιστίες, τα διαζύγια, τις αρρώστιες, τις φοβίες, τους έρωτες, την οικογένεια, τη μητέρα, την αγάπη, τον θάνατο. Το έργο πραγματεύεται με ευαισθησία και χιούμορ, την ζωή και τον θάνατο καθώς και το πόσο μπορούμε ή πρέπει να αποφασίζουμε για αυτά.

11 σκηνές με γρήγορες εναλλαγές και ανατροπές περιγράφουν την καθημερινότητα δύο αδερφών, την σχέση τους με την οικογένεια και την αδυναμία αποδοχής του θανάτου. Η συγγραφέας Μάρτα Μπουτσάκα χειρίζεται όλα τα μεγάλα ζητήματα της ζωής, με εξαιρετικό τρόπο, με συγκίνηση, χιούμορ και αρκετή δόση τρέλας. Θα σκότωνες κάποιον που αγαπάς; Αναρωτιέται.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας: Μάρτα Μπουτσάκα. Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ. Σκηνοθεσία: Αννέτα Παπαθανασίου. Ηθοποιοί: Γιώργος Τσαπόγας, Εύη Γιαννακοπούλου. Σκηνικά – Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα. Κίνηση: Βρισηίδα Σολωμού. Μουσική – Επιμέλεια: Μαρία Χριστίνα Κριθαρά. Video προβολές: Βικτώρια Βελλοπούλου. Φωτισμοί: Θανάσης Ρουμελιώτης. Φωτογραφίες: Λεωνίδας Παπαδόπουλος – Γιώργος Κρίκος. Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble.

Τα εισιτήρια κοστίζουν 15 ευρώ, ενώ για γκρουπ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 6955410956. Η προπώληση γίνεται στο βιβλιοπωλείο «Κονταργύρης» και διαδικτυακά μέσω more.com.