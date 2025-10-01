Η Φιλαρμονική Κυπαρισσίας στη Χορωδιακή Συνάντηση Κεφαλλονιάς

Η χορωδία υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Κωνσταντίνου Κτενά για ακόμη μια φορά έκανε μια εξαιρετική παρουσία αποσπώντας πολύ θετικές κριτικές και σχόλια. Στη Χορωδιακή Συνάντηση Κεφαλλονιάς που ήταν αφιερωμένη στο μαέστρο Βασίλη Μουντάκη συμμετείχαν συνολικά 12 χορωδίες από Ελλάδα και Κύπρο. Εντυπωσιακή ήταν και η επιστροφή εν πλω καθώς έγινε μετά μουσικής από τις 5 χορωδίες που επέστρεφαν στη Κυλλήνη με το ίδιο πλοίο.
Κ.Μπ.
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2025 14:59
Η Φιλαρμονική Κυπαρισσίας στη Χορωδιακή Συνάντηση ΚεφαλλονιάςΓράφτηκε από τον Kώστας Μπούρας
Στην “41η Χορωδιακή Συνάντηση Κεφαλλονιάς” στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», συμμετείχε η πολυφωνική χορωδία «Ηδύφωνον» της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας.
Η χορωδία υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Κωνσταντίνου Κτενά για ακόμη μια φορά έκανε μια εξαιρετική παρουσία αποσπώντας πολύ θετικές κριτικές και σχόλια. Στη Χορωδιακή Συνάντηση Κεφαλλονιάς που ήταν αφιερωμένη στο μαέστρο Βασίλη Μουντάκη συμμετείχαν συνολικά 12 χορωδίες από Ελλάδα και Κύπρο. Εντυπωσιακή ήταν και η επιστροφή εν πλω καθώς έγινε μετά μουσικής από τις 5 χορωδίες που επέστρεφαν στη Κυλλήνη με το ίδιο πλοίο.
