Μαθήματα εθελοντισμού από την ΟΑΚ Μεσσηνίας σε μαθητές

Τις εγκαταστάσεις της εθελοντικής ομάδας ΟΑΚ Μεσσηνίας επισκέφτηκαν την περασμένη Παρασκευή μαθητές και μαθήτριες της πέμπτης τάξης του 13ου δημοτικού σχολείου Καλαμάτας, συνοδευόμενοι από τις εκπαιδευτικούς Ρουμπίνη Τσάκωνα και Παρασκευή Μαράκα.

Αφορμή για τη δράση αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται μέσα από την εκπαίδευση, να διαμορφώσει ο μαθητής ταυτότητα ενεργού πολίτη, να μάθει να συμμετέχει στο κοινωνικό γίγνεσθαι και μέσα από πρωτοβουλίες να βρίσκει λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο της ΟΑΚΜ, να ενημερωθούν για βασικές αρχές προστασίας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (σεισμός, φωτιά, πλημμύρες, έκρηξη ηφαιστείων, εύρεση αγνοουμένων), καθώς και για τη σημασία της πρόληψης και του συντονισμού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Μέλη της εθελοντικής ομάδας παρουσίασαν με απλό τρόπο εικόνες από τη δράση τους, έδειξαν τον εξοπλισμό τους και απάντησαν σε ερωτήσεις των μαθητών που αποχώρησαν με πολύτιμες γνώσεις και ενίσχυση του αισθήματος κοινωνικής ευθύνης.

Με ανακοίνωσή του το 13ο δημοτικό σχολείο Καλαμάτας ευχαριστεί την ΟΑΚ για τη φιλοξενία τονίζοντας «ευχόμαστε αυτή η βιωματική δράση να αποτελέσει το εφαλτήριο για τους μελλοντικούς μας πολίτες, για μια ενεργή εμπλοκή τους σε όσα γίνονται γύρω τους σε τοπικό ή ευρύτερα κοινωνικό επίπεδο».