Πάνω από 1.500 επισκέπτες στην 1η Διεθνή Φωτογραφική Συνάντηση Καλαμάτας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση Καλαμάτας, μια πρωτοβουλία της Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας – ΦΟΚΑΛ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Αρβανίτη, που για πρώτη φορά φιλοξενήθηκε στην πόλη της Καλαμάτας και κατάφερε να ενώσει την τοπική κοινότητα με τον διεθνή φωτογραφικό κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας από τις 21 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, περισσότεροι από 1.500 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εκθέσεις φωτογραφίας υψηλού επιπέδου, με συμμετοχές από καταξιωμένους Έλληνες και διεθνείς φωτογράφους, καθώς και νέους δημιουργούς.

Παράλληλα, περίπου 800 μαθητές από δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της περιοχής συμμετείχαν ενεργά σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώθηκαν από τη ΦΟΚΑΛ. Μέσα από ειδικές ξεναγήσεις, εργαστήρια και διαδραστικές δράσεις, οι μαθητές γνώρισαν τα μυστικά της φωτογραφίας, αποτύπωσαν τις δικές τους δημιουργίες και ήρθαν σε επαφή με επαγγελματίες φωτογράφους.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε ο μαθητικός διαγωνισμός «Φως και Σκιές», που ενθουσίασε μαθητές λυκείων της Μεσσηνίας, δίνοντας τους την ευκαιρία να εκφράσουν μέσα από το φωτογραφικό φακό τις σκέψεις και τα όνειρά τους. Οι τρεις καλύτερες φωτογραφίες βραβεύτηκαν με μια action camera στον κάθε νικητή. Η τελετή λήξης του διαγωνισμού συνδυάστηκε με τη ζωντανή εμφάνιση της μαθητικής μπάντας "SURF IN BLACK".

Η διοργάνωση φιλοξένησε σημαντικούς διεθνείς καλεσμένους, όπως τον κορυφαίο διευθυντή φωτογραφίας Γιώργο Αρβανίτη, τον διάσημο ηθοποιό Jean-Marc Barr, τον σκηνοθέτη Marcos Gastin και 9 μέλη του ADASA EGY Club, τα οποία ταξίδεψαν από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου αποκλειστικά για την Συνάντηση, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους το εγχείρημα και μοιράστηκαν πολύτιμες εμπειρίες με το κοινό.

Στο πλαίσιο των επισκέψεων πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη στον δήμαρχο Καλαμάτας των μελών του ADASA EGY Club τα οποία παρέλαβαν τιμητικά από τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο το οικόσημο της πόλης μας ως ένδειξη φιλοξενίας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά εργαστήρια με θέματα όπως, η χρήση του Lightroom και της Τεχνητής Νοημοσύνης, η σχέση του Φωτογράφου με την σύγχρονη τεχνολογία, καθώς και εισαγωγή στην «Αρχιτεκτονική Φωτογραφία», τα οποία προσέλκυσαν μεγάλο ενδιαφέρον από λάτρεις της φωτογραφίας κάθε ηλικίας.

Η Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας σημειώνει ότι η επιτυχημένη υλοποίηση της διοργάνωσης έγινε χάρη στη συνεργασία με χορηγούς, φορείς, εκπαιδευτικούς, εθελοντές και όλους τους συμμετέχοντες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Καλαμάτας, τα μέσα ενημέρωσης και τους τοπικούς επιχειρηματικούς φορείς.

Η ΦΟΚΑΛ υπογραμμίζει ότι η διοργάνωση αυτή απέδειξε πως η Καλαμάτα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πολιτιστικό κέντρο με διεθνή αναγνώριση στον χώρο της φωτογραφίας και ανοίγει τον δρόμο για νέες δημιουργικές δράσεις στο μέλλον.