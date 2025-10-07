Ανάθεση μελέτης για το Κάστρο Μεθώνης

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται, ότι η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού έλαβε υπόψη της “την κατεπείγουσα ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας ανάθεσης της ακτομηχανικής μελέτης, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης για την ύφαλη προστασία του δυτικού τείχους του Κάστρου Μεθώνης», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το τεύχος τεχνικών δεδομένων και την προεκτιμώμενη αμοιβή, συνολικής δαπάνης 37.200 ευρώ με ΦΠΑ που συντάχθηκαν από τη ΔΑΒΜΜ, για την ανάθεση εκπόνησης ακτομηχανικής μελέτης”.