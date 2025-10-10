Καλαμάτα: Εγκαίνια της έκθεσης "Δάφνη Κωστοπούλου-Από τη φόρμα στην ύλη"

Την έκθεση «Δάφνη Κωστοπούλου: Από τη φόρμα στην ύλη» εγκαινιάζει ο χώρος τέχνης Α49, σήμερα στις 8 μ.μ., στην οδό Αναγνωσταρά 49, στην Καλαμάτα.

Η έκθεση, που συνδιοργανώνεται από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας – Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης και το Ιδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, παρουσιάζει την καλλιτεχνική διαδρομή της Δάφνης Κωστοπούλου μέσα από 25 έργα, τα οποία καλύπτουν όλες τις φάσεις της δημιουργίας της: από τα πρώιμα εικαστικά πειράματα έως τις ώριμες συνθέσεις με «φτωχά υλικά», όπως χαρτί, καφές, άμμος, γάζα και ξύλο.

Μέσα από θεματικές ενότητες που ακολουθούν χρονολογικά και εννοιολογικά σταθμούς της πορείας της, η έκθεση αναδεικνύει τη μετάβαση από τη βεβαιότητα της φόρμας στην εκφραστική αυτονομία της ύλης. Η ερευνητική τεκμηρίωση στηρίχθηκε σε πρωτογενείς πηγές του ημερήσιου και περιοδικού Τύπου, φωτίζοντας την κριτική υποδοχή και τον διάλογο γύρω από το έργο της. Η Δάφνη Κωστοπούλου υπήρξε μία από τις πιο δραστήριες μορφές της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα, με σταθερή παρουσία στο διεθνές πεδίο και συνεχή αναζήτηση νέων τρόπων έκφρασης μέσα από τη δύναμη της ύλης, της μνήμης και του μύθου. Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, το οποίο παραχώρησε έργα από τη συλλογή του.

Η διάρκειά της είναι έως τις 10 Ιανουαρίου 2026 με ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 11 π.μ.-2 μ.μ. & 6 μ.μ.-9 μ.μ. Σάββατο: 11 π.μ.-2 μ.μ. Κυριακή: κλειστά.