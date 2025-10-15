Αντιπολεμικό βιωματικό πρόγραμμα από την Κωνσταντίνα Τασσοπούλου

Η χρήση χημικών ουσιών και αερίων κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες νέοι άνθρωποι να χάσουν την όρασή τους. Η μεγάλη αυτή αλλαγή στη ζωή τους, σε μια νέα και δημιουργική ηλικία, ήταν η αφορμή για να ανοίξουν οι πρώτες σχολές σκύλων-οδηγών τυφλών. Λαμπραντόρ και Γερμανικοί Ποιμενικοί (λυκόσκυλα) εκπαιδεύτηκαν, ώστε οι βετεράνοι πολέμου να μετακινούνται αυτόνομα στην καθημερινότητά τους. Κάπως έτσι γεννήθηκε ο θεσμός των σκύλων-οδηγών. Ένας θεσμός που αρχικώς αφορούσε μονάχα χώρες του εξωτερικού, όμως από το 2008 ήρθε και στην Ελλάδα από μια τυφλή γυναίκα, χειρίστρια σκύλου-οδηγού, την Ιωάννα-Μαρία Γκέρτσου και τη Λάρα, τον πρώτο σκύλο-οδηγό της. Τον πρώτο σκύλο-οδηγό στην Ελλάδα. Σήμερα η Λάρα δεν είναι πλέον στη ζωή, όμως η Σχολή Σκύλων Οδηγών Λάρα, που φέρει το όνομά της, εκπαιδεύει Λαμπραντόρ για σκύλους-οδηγούς και τα παρέχει δωρεάν σε άτομα με σοβαρή οπτική βλάβη. Επίσης, εκπαιδεύει τυφλά άτομα στη χρήση λευκού μπαστουνιού, με σκοπό την αυτονομία τους. Με αφορμή το ομότιτλο βιβλίο της και με τρόπο ζεστό, απλό, φιλικό, παιχνιδιάρικο και κυρίως κατανοητό, το βιωματικό πρόγραμμα της Κωνσταντίνας Τασσοπούλου: ενημερώνει περί τυφλότητας και γενικότερα περί αναπηρίας, διδάσκει τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, γνωρίζει τον θεσμό των σκύλων-οδηγών αλλά και άλλων σκύλων εργασίας, καλλιεργώντας στους συμμετέχοντες έννοιες όπως: φιλανθρωπία, φιλοζωία, συνεργασία, βοήθεια, φιλία, αποδοχή του διαφορετικού, σχέση ανθρώπου με ζώα, δημοσιογραφία, φιλαναγνωσία, γραφή Braille. Για προγραμματισμό επισκέψεων σχολείων ή ομάδων, επικοινωνήστε στο tassopoulou@gmail.com ή στο 6977077505.

Το βιβλίο: Η Κωνσταντίνα Τασσοπούλου παίρνει συνέντευξη και συλλέγει μαρτυρίες από σκύλους-οδηγούς, δίνοντάς τους βήμα. Και οι σκύλοι-οδηγοί των διαφόρων χρωμάτων, μεγεθών και χαρακτήρων, με χιούμορ και σοβαρότητα, της μιλούν έξω από τα κοφτερά τους δόντια για καθετί που έχουν αισθανθεί και δεν μας το είπαν. Για καθετί που ίσως έπρεπε να είχαμε αισθανθεί χωρίς να μας το πούνε με λόγια. Το βήμα του σκύλου-οδηγού είναι αυτό που περπατά πλάι στον άνθρωπο, οδηγώντας τον σε δρόμους και σε μονοπάτια. Το βήμα του σκύλου-οδηγού είναι αυτό που τρέχει μπροστά από τον άνθρωπο, ανοίγοντάς του άλλον δρόμο στη ζωή. Το βήμα του σκύλου-οδηγού είναι ο λόγος του — όσα θα έλεγε στον άνθρωπο, αν εκείνος μπορούσε να τον ακούσει.