Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Καλαμάτα

Μια σειρά παραστάσεων και εκπαιδευτικών δράσεων στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας θα λάβουν χώρα τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο του διετούς μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Δήμου Καλαμάτας και της Φάρις.

Η συνεργασία εντάσσεται στο πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα», με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), και στοχεύει στην αποκέντρωση του πολιτισμού και την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ.

Το πρόγραμμα ανοίγει την 1η Νοεμβρίου με τα εκπαιδευτικά εργαστήρια «Μπαμπά… χορεύουμε;» και «Μουσικές αφηγήσεις», που προσκαλούν γονείς και παιδιά σε εμπειρίες χορού, ρυθμού και παραμυθιού. Στις 4 Νοεμβρίου, η Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ θα παρουσιάσει το μουσικό θέατρο «Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει» του Νίκου Κυπουργού, μια εισαγωγή στον κόσμο του μουσικού θεάτρου για μαθητές. Ακολουθεί στις 6 Νοεμβρίου η πρωτότυπη παράσταση όπερας σκιών «Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος», που συνδυάζει το παραδοσιακό θέατρο σκιών με την όπερα του Βέρντι, ενώ το βράδυ της ίδιας μέρας παρουσιάζεται η θρυλική οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη «Θέλω να δω τον Πάπα!», σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη. Ο Νοέμβριος θα κλείσει με το τρίπτυχο σύγχρονου χορού «Return of the Summer» από το Μπαλέτο της ΕΛΣ στις 22 και 23 Νοεμβρίου, σε χορογραφίες Κωνσταντίνου Ρήγου και Γιάννη Μανταφούνη, καθώς και με το διαδραστικό πρόγραμμα «Όπερα Τσέπης: Ριγολέττος» για βρέφη και νήπια την 23η Νοεμβρίου.

Όλες οι παραστάσεις που θα δοθούν στην Καλαμάτα θα είναι με δωρεάν είσοδο (θα δοθούν δελτία προτεραιότητας από την www.ticketservices.gr). Για τις εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται στο κοινό και για τις παραστάσεις που απευθύνονται στα σχολεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από τις 23 έως και τις 31 Οκτωβρίου να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dikexokal@gmail.com και να ενημερώνονται για τη διαδικασία συμμετοχής στα τηλέφωνα: 2721083086 & 2721180868 (10 π.μ.-1 μ.μ., Δευτέρα-Παρασκευή).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMALA

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Φάρις με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα συμμετάσχει ως εταίρος στο πρόγραμμα "Smala, ένα χορογραφικό εργαστήριο στη Μεσόγειο" σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, προωθώντας την καλλιτεχνική δημιουργία, τη μεταφορά γνώσεων και την κινητικότητα των καλλιτεχνών από τις μεσογειακές χώρες. Εστιάζει στον σύγχρονο και hip-hop χορό και αποτελεί μέρος μιας διαπολιτισμικής δυναμικής, φέρνοντας κοντά χορευτές, χορογράφους και ιδρύματα από αυτές τις τρεις χώρες.

Στο πλαίσιο του έργου, προγραμματίζεται η υλοποίηση 8ήμερου εργαστηρίου από 21 έως 31 Οκτωβρίου στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, με επικεφαλής τις Γαλλίδες χορογράφους Kader Attou και Sophie Bulbuyan και τη συμμετοχή 7 χορευτών (5 από Ελλάδα/Κύπρο και 2 από Γαλλία).

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δωρεάν διήμερο σεμινάριο χορού / masterclass από τους χορογράφους σε προχωρημένους μαθητές και σπουδαστές χορού στις 24 και 25 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας.