Παρουσίαση βιβλίου του Ευάγγελου Αν. Λαμπρόπουλου - «Ριζωμένα λόγια – Μεσσηνιακά παραμύθια»

Ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας και οι εκδόσεις «Οταν» διοργανώνουν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στις 8.30 μ.μ., στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, την παρουσίαση του βιβλίου του Ευάγγελου Αν. Λαμπρόπουλου με τίτλο «Ριζωμένα λόγια – Μεσσηνιακά παραμύθια».

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η Αντωνία Παυλάκου, φιλόλογος και πρόεδρος της Ενωσης Μεσσήνιων, ο Ηλίας Μπιτσάνης, δημοσιογράφος, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας, Ευάγγελος Λαμπρόπουλος, χοροδιδάσκαλος και βιωματικός ερευνητής της παράδοσης. Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Παναγιώτης Μασουρίδης, πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου.

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσουν οι ερασιτέχνες ηθοποιοί Μαρία Βλαχοπούλου, Αλέκα Δρακοπούλου, Αγγελική Ιντζέμπελη, Ελενα Πανταζοπούλου, Στράτης Καΐκης και Αννα Παναγιωτοπούλου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η χορωδία του Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας υπό τη διεύθυνση του Θωμά Κακάνη. Την επιμέλεια έχει ο Βασίλειος P. Φλώρος.