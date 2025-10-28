Αφιέρωμα στον γλύπτη Χρήστο Ρηγανά από το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 7 μ.μ. στο “Doc café” του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας. Ο Χρήστος Ρηγανάς, πρόσφατα βραβευμένος με το Αριστείο «Γραμμάτων και Καλών Τεχνών» από την Ακαδημία Αθηνών για το πολυετές, σημαντικό του έργο, θα είναι παρών στην εκδήλωση και θα επιφυλάξει στους φίλους του Φεστιβάλ μια υπέροχη καλλιτεχνική έκπληξη, παρουσιάζοντας ένα νέο του έργο.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, θα προβληθεί το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ της Κλεώνης Φλέσσα, «Χρήστος Ρηγανάς, Της Σμίλης Γραφήματα» (διάρκειας 15 λεπτών), παρουσία της σκηνοθέτιδος. Η ταινία αποτελεί ένα τρυφερό πορτρέτο του γλύπτη, αναδεικνύοντας το έργο του που διακρίνεται για τη λιτότητα και την εκφραστική του πυκνότητα. Τα γλυπτά του Χρήστου Ρηγανά, κατασκευασμένα από μάρμαρο, γρανίτη, μπρούτζο και ξύλο, φέρουν εμφανείς κυβιστικές και μετακυβιστικές επιδράσεις της Κυκλαδικής τέχνης, ξεπερνώντας το εφήμερο. Εργα του κοσμούν σημαντικούς δημόσιους χώρους σε Ελλάδα και Κύπρο, την Εθνική Πινακοθήκη, καθώς και ιδιωτικές συλλογές, επισφραγίζοντας τη διαχρονική αξία της τέχνης του.