Ο Λαμπρόπουλος για την πρόοδο εργασιών στο Καλαμάτα - Μεθώνη

Ο κ. Λαμπρόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία του έργου και αναφέρθηκε αναλυτικά στη μακρά προετοιμασία που προηγήθηκε. Ακολουθεί η γραπτή δήλωση του κ. Λαμπρόπουλου :

«Κατά την επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε σήμερα στον υπό κατασκευή οδικό άξονα Καλαμάτας-Μεθώνης, με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον υφυπουργό κ. Νίκο Ταχιάο και τον γενικό γραμματέα Δημήτρη Αναγνώπουλο, διαπιστώσαμε την πρόοδο και την εντατικοποίηση των εργασιών του σημαντικού αυτού έργου.

Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής και δικαιωμένος για τις προσπάθειες και τους συνεχείς αγώνες μου, για τα μεγάλα έργα, που αλλάζουν και απογειώνουν αναπτυξιακά τον Νομό Μεσσηνίας.

Ύστερα από τον δρόμο Τρίπολης-Καλαμάτας, επιτυγχάνεται και ο δεύτερος μεγάλος στόχος, που ήταν η κατασκευή του οδικού άξονα από την Καλαμάτα μέχρι την Μεθώνη, ενώ συνεχίζουμε τις προσπάθειες για τον δρόμο από την Τσακώνα έως το Καλό Νερό και τον Πύργο.

Τον Ιούνιο του 2006, με την ιδιότητα και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, ζήτησα από τον τότε υπουργό Υποδομών Γεώργιο Σουφλιά και ξεκινήσαμε τις διαδικασίες εκπόνησης αναγνωριστικής μελέτης, για τον δρόμο Καλαμάτα-Μεσσήνη-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη και στη συνέχεια τον Απρίλιο του 2007, για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις αποφασίστηκε η εκπόνηση οριστικής μελέτης.

Αν δεν είχαμε ξεκινήσει τις διαδικασίες των μελετών εκείνη την περίοδο, δηλαδή πριν την οικονομική κρίση, σήμερα, θα συζητούσαμε ακόμα για Μελέτες και όχι για την περάτωση του έργου.

Ακολούθως, στις 11 Δεκεμβρίου 2007, υπεγράφη η έγκριση πίστωσης 2.820.000 ευρώ, για την οριστική Μελέτη, ενώ ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση ορίστηκε ως εθνικού επιπέδου το έργο, προκειμένου να υπάρξει μελλοντική χρηματοδότηση.

Στις 21 Φεβρουαρίου 2008 δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός για την εκπόνηση της μελέτης και στις 9 Ιουλίου του ιδίου έτους, αφού ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση, έγινε η ανάθεση στον μειοδότη μελετητή, με χρόνο εκπόνησης ένα έτος.

Αμέσως μετά, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, ζήτησε από την Διεύθυνση Μελετών του υπουργείου Υποδομών και ανέλαβε την εκπόνηση της Μελέτης για το τμήμα από την Καλαμάτα μέχρι τον Ριζόμυλο, και αλλάζοντας τον αρχικό σχεδιασμό, ξεκίνησε την παραλιακή χάραξη μέχρι τον Ριζόμυλο, ενώ από εκείνο το σημείο μέχρι την Μεθώνη, συνέχισε να εκπονεί την Μελέτη η εταιρεία, που είχε αναδειχθεί από τον Διαγωνισμό, με χρηματοδότηση του Υπουργείου.

Το 2016, η τότε κυβέρνηση ανέθεσε στην Εταιρεία «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», την εκπόνηση της Μελέτης από την Καλαμάτα μέχρι τον Ριζόμυλο με την αρχική χάραξη, δηλαδή την σημερινή.

Με την επανεκλογή μου το 2019, πίεσα και πάλι για την συνέχιση των διαδικασιών και την κατασκευή του έργου, και από το Υπουργείο Υποδομών επιλέχθηκε η πάνω χάραξη, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο, ήταν εφικτή η χρηματοδότηση και η κατασκευή του έργου μέχρι την Μεθώνη.

Ο νέος δρόμος θα είναι τετράιχνος μέχρι τον Ριζόμυλο, θα αποτελεί συνέχεια του αυτοκινητόδρομου Τρίπολης-Καλαμάτας, και θα εφάπτεται του Αεροδρομίου και της Μεσσήνης.

Με την παραλιακή χάραξη, πέραν του απαγορευτικού κόστους κατασκευής και απαλλοτριώσεων, θα προκαλούνταν πολλά προβλήματα, αφού θα κατασκευαζόταν τετράιχνος και υπερυψωμένος έως εννέα μέτρα, σε απόσταση 200 έως 500 μέτρων από την θάλασσα, γεγονός που θα κατέστρεφε όλο το παραλιακό μέτωπο του Μεσσηνιακού Κόλπου.

Αξιοσημείωτη είναι η, από την 1η Φεβρουαρίου 2022, γραπτή απάντηση, ύστερα από σχετική ερώτηση, που έδωσε στη Βουλή το Υπουργείο Υποδομών, σύμφωνα με την οποία «…Η υπερύψωση της Παραλιακής Λύσης, στην χαμηλή και βαλτώδη περιοχή, θα λειτουργεί ως Φράγμα, με αποτέλεσμα, την ανάσχεση της απορροής, την πλημμύρα των ανάντη του δρόμου περιοχών και την κατασκευή εξόχως δαπανηρών αντιπλημμυρικών έργων, αμφιβόλου αποτελεσματικότητας».

Στήριξα την απόφαση της κυβέρνησης, με την οποία συμφωνούσαν και κόμματα της αντιπολίτευσης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Υποδομών, καθώς και τους κατασκευαστές, που με τις προσπάθειές τους, μας οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα».