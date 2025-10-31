Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας: Νέος κύκλος καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων - Hμερίδα με αφορμή τα 40 χρόνια του ΔΩΚ

Μια σειρά από καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις που στοχεύουν στην επιμόρφωση, την καλλιέργεια και την έμπνευση τόσο των μαθητών του όσο και του ευρύτερου κοινού προγραμματίζει το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας.

Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Ωδείου να προσφέρει υψηλού επιπέδου μουσική εκπαίδευση και να ενισχύσει τη σύνδεση της πόλης με τη μουσική δημιουργία.

Κεντρική δράση αποτελεί το Σεμινάριο Μπαρόκ βιολιού και βιόλας, που θα πραγματοποιηθεί από τον Νοέμβριο έως τον Ιούνιο του 2026, με διδάσκουσα τη διακεκριμένη μουσικό Σοφία Αναγνώστου.

Το σεμινάριο θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους μουσικούς να γνωρίσουν τη φιλοσοφία και την αισθητική της ιστορικά τεκμηριωμένης ερμηνείας, μέσα από ατομικά και ομαδικά μαθήματα, καταλήγοντας σε συναυλία αφιερωμένη στην παλαιά μουσική.

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων των καλλιτεχνικών σχολών του Δήμου Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα “Μουσική εκπαίδευση: Παρελθόν, παρόν και μέλλον και ο ρόλος του Δ.Ω.Κ.” με τη συμμετοχή διακεκριμένων μουσικοσυνθετών, μαέστρων και μουσικολόγων που έχουν διατελέσει διευθυντές του Ωδείου. Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Ωδείο, με ελεύθερη είσοδο.

Παράλληλα, εγκαινιάζεται ο κύκλος διαλέξεων “Μουσική Ποιητική”, μια σειρά έξι μηνιαίων συναντήσεων που θα εξερευνήσουν τη σχέση της μουσικής με την ποίηση, την ιστορία και τη δημιουργική έκφραση. Θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα συναυλιών του Ωδείου κάθε τρίτη Δευτέρα του μήνα, αρχής γενομένης από την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν άλλες πέντε συναντήσεις από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2026.

Τέλος, προγραμματίζεται μια διάλεξη–συναυλία τζαζ με τον Σύλβιο Σύρρο, αφιερωμένη στα αισθητικά ρεύματα της τζαζ μουσικής και τη δυναμική της εξέλιξη μέσα στον 20ό αιώνα.