Σημαντικές εκδηλώσεις στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας - Έρχεται η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Τρεις σημαντικές εκδηλώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της “Φάρις” ψηφίστηκε ομόφωνα η έγκριση αιτημάτων για παραχωρήσεις χώρων του Μεγάρου, θέμα για το οποίο έχουν προκύψει διαφωνίες κατά καιρούς ανάμεσα σε πλειοψηφία και μειοψηφία, σχετικά με το πού πρέπει να ανάβει το “πράσινο φως” η Κοινωφελής Επιχείρηση.

Στην προκειμένη περίπτωση πάντως, το κύρος των εκδηλώσεων δεν άφησε περιθώρια για κριτική....

Ειδικότερα, ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας στο πλαίσιο συνεργασίας των Υγειονομικών Συλλόγων του Νομού (Ιατρικού - Οδοντιατρικού - Φαρμακευτικού) θα διοργανώσει το Σάββατο 29 Νοεμβρίου χορωδιακό Gala, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν σε κοινωφελείς σκοπούς της πόλης.

Παράλληλα, ο Ερυθρός Σταυρός προγραμματίζει συναυλία με την Χορωδία Νέας Σμύρνης του Ε.Ε.Σ. το Σάββατο 6 ή την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, ενώ ο σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας» θα διοργανώσει Χριστουγεννιάτικη συναυλία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, σε μια βραδιά που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.