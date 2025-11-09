11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου - Την Τετάρτη η παρουσίαση του προγράμματος

Σε μια σημαντική αλλαγή προχώρησε φέτος η Οργανωτική Επιτροπή του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, με την είσοδο στη δεύτερη δεκαετία ζωής του θεσμού.

Συγκεκριμένα, μετατρέπει την καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου σε μια ανοιχτή, επίσημη εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος.

“Καλούμε όλους τους φίλους του ντοκιμαντέρ, τους πολίτες της Καλαμάτας και της ευρύτερης Πελοποννήσου, να είναι κοντά μας σε αυτή τη γιορτή της τέχνης και του πολιτισμού. Σας περιμένουμε για να αποκαλύψουμε μαζί το πλούσιο πρόγραμμα την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 6 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Rex στην Καλαμάτα” τονίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή.

ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ 16 ΠΟΛΕΩΝ

Το φετινό πρόγραμμα αποδείχτηκε το πιο φιλόδοξο της ιστορίας του θεσμού. Με 77 ελληνικά και διεθνή ντοκιμαντέρ, 32 αντίστοιχα μικρού μήκους (44 εκ των οποίων είναι ελληνικές πρεμιέρες), και δράσεις σε άλλες 15 πόλεις της Πελοποννήσου, το ΔΦΝΠ εδραιώνεται ως μια διεθνής γέφυρα πολιτισμού.

“Το ΔΦΝΠ υπήρξε πάντα ένας θεσμός που γεννήθηκε, μεγάλωσε και άνθισε χάρη στον κόσμο του. Οι γεμάτες αίθουσες, η συμμετοχή στα εργαστήρια και τις δράσεις του και η αγάπη του κοινού για την τέχνη του ντοκιμαντέρ είναι η ουσιαστική μας χρηματοδότηση και η κινητήρια δύναμη που μας κάνει να συνεχίζουμε χρόνο με το χρόνο παρά τις αντιξοότητες, (τις τρικλοποδιές;) και τις (οικονομικές;) δυσκολίες. Φέτος, καθώς η Οργανωτική Επιτροπή βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές θεσμικές προκλήσεις και την απουσία της αναμενόμενης συνδρομής από μεγάλα περιφερειακά όργανα, η στήριξη του κοινού αποκτά επιτακτικό χαρακτήρα. Αυτή η ανοιχτή εκδήλωση είναι ο τρόπος μας να πούμε: "Σας χρειαζόμαστε δίπλα μας. Η αγάπη σας είναι η πιο ισχυρή μας απάντηση και η πιο δυνατή φωνή". Ελάτε να δώσετε το «παρών» και να αγκαλιάσετε τον διεθνή θεσμό της πόλης μας, αποδεικνύοντας ότι ο πολιτισμός είναι ζωντανός και αυτοδύναμος” αναφέρει το σχετικό κάλεσμα.