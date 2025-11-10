Ακόμη δύο προφυλακιστέοι για το μακελειό στα Βορίζια (βίντεο)

Eνώπιον του ανακριτή βρέθηκαν με αλεξίσφαιρα και συνοπτικές διαδικασίες ο 43χρονος και ο 48χρονος που κατηγορούνται για την δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελία Φραγκιαδάκη και κρίθηκαν πρροφυλακιστέοι.

Συνολικά ανέρχονται σε επτά πλέον οι προφυλακιστέοι – πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη. Οι δύο κρατούνταν έξω από το Ηράκλειο, σε φυλακές της Χεροσνήσου και οι αρχές είχαν ζητήσει να μην διαρρεύσει το παραμικρό για τη στιγμή της απολογίας τους.

Ο 43χρονος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και ο 48χρονος συγγενής του απολογήθηκε με υπόμνημα και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή, το ίδιο δηλαδή που επικαλούνται και οι επτά προσωρινά κρατούμενοι. Και οι δύο είναι μέλη της οικογένειας του 39χρονου που έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να φυλακιστούν εκτός της Κρήτης για ευνόητους λόγους.

Προφυλακιστέα και τα τρία αδέρφια

Προφυλακιστέα κρίθηκαν τρία άτομα της μιας οικογένειας. Τα τρία αδέρφια τα οποία αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκαν κατά την απολογία τους ότι δεν έχουν σχέση με τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και αρνήθηκαν ότι κρατούσαν όπλο κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής.



Δεν κρατούσα καν όπλο στα χέρια μου. Αντιθέτως κρατούσα στα χέρια μου τη σύζυγό μου που ήταν λεχώνα 8 ημερών και προσπάθησα να την προφυλάξω, ο 29χρονος.

Ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα, υποστήριξε επίσης ότι δεν κρατούσε όπλο. «Όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί απλά έπεσα κάτω για να προφυλαχτώ», είπε επίσης.

Ο βενιαμίν της οικογένειας , ο 19χρονος φαντάρος, είπε ότι τη στιγμή του μακελιού ήταν στο σπίτι και κοιμόταν.

Στην ερώτηση, γιατί έσπευσαν να εξαφανιστούν και κρύβονταν μετά την συμπλοκή, απάντησαν ότι φοβήθηκαν για τη ζωή τους και χρειάστηκαν οι εγγυήσεις από την Αστυνομία για να παραδοθούν.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με την αστυνομία να έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να έδωσε την εντολή για την κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας αλλά και στον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.



Βασικός μας στόχος να βρεθεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε την ημέρα της συμπλοκής. Υπάρχουν κάποια δεδομένα, περιμένουμε τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης, ώστε να ξεκαθαρίσει πόσα όπλα χρησιμοποιήθηκαν, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μισή ώρα μετά τη 1 το μεσημέρι σχόλασαν οι μαθητές του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου που μπήκαν στις τάξεις για πρώτη φορά από το μακελειό. Παρουσία παιδοψυχολόγου και κοινωνικών λειτουργών, κάποια από τα 42 συνολικά παιδιά έδωσαν παρουσία και στο σχόλασμα αναχώρησαν με λεωφορεία.

Πηγή: ertnews.gr