Κυπαρισσία: Σύλληψη 5 Βουλγάρων για απόπειρα κλοπής σε αποθήκη του Δήμου Τριφυλίας

Οι αλλοδαποί ήταν έξω από αποθήκη του Δήμου Τριφυλίας στην Κυπαρισσία, με έναν δημοτικό υπάλληλο να προχωρεί σε καταγγελία εις βάρος τους.

Αμεσα στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί της Β’ ΟΠΚΕ Μεσσηνίας και του Α.Τ. Τριφυλίας που εντόπισαν τρεις Βούλγαρους έξω από την αποθήκη και άλλους δύο να βγαίνουν από μέσα, δίχως να έχουν αφαιρέσει κάτι. Οι πέντε αλλοδαποί ηλικίας 25, 18, 34, 35 και 23 ετών υποστήριξαν πως εισήλθαν στην αποθήκη για να πάρουν στρώματα για να κοιμηθούν, ενώ το οίκημα δεν έφερε ίχνη παραβίασης. Τα πέντε άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής, ενώ στην κατοχή του 25χρονου αλλά και στο αυτοκίνητο που μετακινήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα ρόπαλο μήκους 90 εκατοστών, ένα τσεκούρι μήκους 80 εκατοστών, ένα σφυρί μήκους 35 εκατοστών και 31 δεματικά καλώδια (νταιράπ).

Κ.Ηλ.