Καλαμάτα: Τιμή προς τους πεσόντες της Πολεμικής Αεροπορίας

Τιμή προς σαράντα δύο Μεσσήνιους αεροπόρους που έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος για την ελευθερία των Ελλήνων, την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Ελλάδος αποδόθηκε χθες, Κυριακή.

Το πρωί, στο μνημείο των Μεσσηνίων πεσόντων της Πολεμικής Αεροπορίας, επί της οδού Αριστομένους (έναντι Εργατικού Κέντρου), τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον Πρωτοσύγκελο της Ι.Μ. Μεσσηνίας, Αρχιμανδρίτη Φίλιππο Χαμαργιά. Ακολούθως, έγινε προσκλητήριο των πεσόντων, οι οποίοι βρέθηκαν άπαντες απόντες ως πεσόντες στο πεδίο της τιμής υπέρ Πίστεως και Πατρίδος. Κατόπιν, δόθηκε το παράγγελμα σε ομάδα ενόπλων: «Τους νεκρούς τιμήσατε, τρις πυροβολήσατε» και στη μνήμη των πεσόντων τα μέλη του αγήματος πυροβόλησαν τρεις φορές. Στεφάνια κατέθεσαν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο διοικητής της 120 ΠΕΑ Σμήναρχος (Ι) Μιχαήλ Κουκουβάς και άλλοι επίσημοι. Τιμές απέδωσε άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας και την εκδήλωση κάλυψε μουσικά η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας. Η τελετή διοργανώθηκε από την 120 ΠΕΑ με τη συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας και της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, στο πλαίσιο του εορτασμού της μνήμης του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.

ΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ

Οι πεσόντες της Πολεμικής Αεροπορίας από το 1933 μέχρι τις μέρες μας είναι οι: Αρχισμηνίας Νικ. Μαλλιαρός, Υποσμηναγός Λεων. Σκοπετέας, Ανθυποσμηναγός Γεώρ. Σχινάς, Ανθυποσμηναγός Ευθ. Καζακόπουλος, Επισμηναγός Δημ. Παλιατσέας, Ανθυποσμηναγός Βασ. Γερμανός, Ανθυποσμηναγός Ιωάν. Σκαλαίος, Σμηνίας Γεώρ. Κοιλάκος, Σμηνίας Νικ. Παληατσέας, Υποσμηναγός Κων. Ψιλόλιγνος, Λοχαγός Πέτ. Στρούμπος, Ανθυποσμηναγός Χαρ. Κουρόπουλος, Ίκαρος Σπυρ. Τσούτσιας, Αντισμήναρχος Μαρ. Μητραλέξης, Αντισμήναρχος Δημ. Πολίτης, Ανθυποσμηναγός Θεόδ. Ρετζέπης, Ανθυποσμηναγός Ιωάν. Αντωνόπουλος, Δόκιμος Έφεδρος Χειριστής Παν. Λυμπερόπουλος, Αντισμήναρχος Ιωάν. Παπουτσής, Σμηναγός Σταύρ. Καλογερόπουλος, Σμηνίας Α. Παπαγιαννόπουλος, Ανθυποσμηναγός Παν. Παυλόπουλος, Ανθυποσμηναγός Γ. Ανδριανόπουλος, Ανθυποσμηναγός Γ. Πανταζόπουλος, Ανθυποσμηναγός Αλέξ. Νάκος, Υποσμηναγός Παύλ. Πανούσης, Ανθυποσμηναγός Λάμ. Χρονόπουλος, Σμηναγός Άγγ. Βενετσάνος, Σμηναγός Κων. Κούβελας, Αρχισμηνίας Γεώργ. Κωστόπουλος, Ανθυποσμηναγός Αντ. Κανδήλας, Επισμηναγός Π. Παπαχριστόπουλος, Ανθυπασπιστής Παν. Καπότας, Ανθυπασπιστής Ιωάν. Ράλλης, Υποσμηναγός Κων. Δαβίλλας, Αντισμήναρχος Αθ. Μπουρολιάς, Ανθυπασπιστής Μιχ. Ρούσσης, Στρατεύσιμος Σμηνίας Αρ. Αθανασίου, Σμηνίτης Νικ. Γιαννακόπουλος, Υποσμηναγός Παν. Σπύρος, Σμηνίτης Ε. Χριστοφιλόπουλος, Επισμηναγός Επαμεινώνδας Αθ. Κωστέας.