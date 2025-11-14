Σύλλογος Αποφοίτων Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας»: "Eντός θέματος", αρκετά διαφορετική και πρωτότυπη η πρόταση του KLEO

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η νέα τοιχογραφία του KLE στο κέντρο της Καλαμάτας , ένα έργο που άλλοι υποδέχονται με ενθουσιασμό και άλλοι το αντιμετωπίζουν με επιφυλάξεις ως προς τη θεματική του και τον τρόπο που απεικονίζεται η Μαρία Κάλλας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Σύλλογος Αποφοίτων «Μαρία Κάλλας» του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, πήρε θέση με μια αναλυτική ανακοίνωση. Ο Σύλλογος, αφού έγινε αποδέκτης σχετικής πρότασης από τον Δήμο, προχώρησε σε εσωτερική διαβούλευση και, αναγνωρίζοντας τόσο τη συμβολική όσο και την καλλιτεχνική αξία του έργου, δήλωσε ότι θεωρεί την επιλογή «εντός θέματος» και τιμητική για την πολιτιστική κληρονομιά της Μεσσηνίας. Παράλληλα, τόνισε πως η τέχνη οφείλει να εξελίσσεται και να συνυπάρχει με τις μεγάλες ανάγκες της πόλης, επισημαίνοντας ότι η δημιουργία της τοιχογραφίας αντιμετωπίστηκε από τον ίδιο τον Σύλλογο με σεβασμό, συνέπεια και προσήλωση στην ανάδειξη της Μαρίας Κάλλας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου έχει ως εξής: "Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις 2 Δεκεμβρίου 2022 συνεργαστηκαμε αρκετοί φορείς - με πρώτη την Μεσσηνιακή Αμφικτυονία - καθώς και οι Δήμοι Καλαμάτας και Οιχαλίας αλλά και το Μουσικό Σχολείο Καλαματας "Μαρία Κάλλας" για να τοποθετηθεί ένα μεγάλο banner με την μεγάλη σοπράνο σε ιδιωτικό τοίχο στο κέντρο της Καλαμάτας. Η επίσημη παρουσίαση του έγινε και με την συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής της πόλης μας.

Εδώ και αρκετό διάστημα συζητούσαμε για το τι θα γίνει το banner αυτό, μιας κι από τις καιρικές συνθήκες είχε αρχίσει να φθείρεται. Περνώντας στο σήμερα, έχει αποκαλυφθεί το 90% μιας τοιχογραφίας, στον ίδιο ιδιωτικό τοίχο πολυκατοικίας στο κέντρο της Καλαμάτας. Μια τοιχογραφία που απ' όσο ξέρουμε δεν επιβάρυνε οικονομικά τον Δήμο (εικάζουμε πως αρμόδιος είναι ο Δήμος για να απαντήσει σε αυτό ξεκάθαρα) - αν και για εμάς δεν θα ήταν σωστή λέξη η επιβάρυνση. Πιστεύουμε, δίχως να έχουμε πολιτικό χρώμα και στο κομμάτι που μας αναλογεί ως πολίτες, πως μπορούν να γίνονται και μεγάλα έργα υποδομής για την πόλη και συντηρήσεις στα σχολεία και στα υπόλοιπα κτίρια του Δήμου κλπ αλλά και έργα πολιτισμού ταυτοχρόνως.

Πριν περίπου έναν μήνα λοιπόν, επικοινώνησε με τον Σύλλογο Αποφοίτων "Μαρία Κάλλας" του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου με μια πρόταση. Την δημιουργία ενός mural (τοιχογραφίας στα ελληνικά για γινόμαστε κατανοητοί απ' όλους), από έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη, επικεφαλής μιας διεθνούς διοργάνωσης.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε πως το γεγονός ότι ο Δήμος Καλαμάτας επικοινώνησε μαζί μας για να συζητήσει κι όχι να ανακοινώσει κάτι προαποφασισμένο που θα αφορούσε το banner με τη μορφή της Μαρίας Κάλλας. Προς εμάς έδειξε σεβασμό απέναντι σε έναν μη κερδοσκοπικό σύλλογο που με πολύ κόπο έχει καταφέρει ένα μικρό θαύμα. Αρχικά να "πείσει" για την ανάγκη δημιουργίας ενός εκθεσιακού χώρου για την μεγάλη Μαρία Κάλλας και εν συνεχεία να συνδέσει το όνομα του με το άκουσμα της La Divina. Εμείς με την σειρά μας ενημερώσαμε τα μέλη μας και κάναμε μια μικρή εσωτερική δημοσκόπηση. Ειλικρινώς σας λέμε πως σε εμάς , τα μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων Μαρία Κάλλας, η πρόταση του KLEO ήταν συγκινητική. Αρχικά γιατί έχει κεντρική μορφή την Μαρία Κάλλας, είναι "εντός θέματος", αρκετά διαφορετική και πρωτότυπη.

Σχετικά με την επιλογή του καλλιτέχνη- και πάλι γνώμη μας- είναι ότι δεν είναι δυνατόν να αποκλείουμε οποιοδήποτε μη Καλαματιανό καλλιτέχνη από κάτι. Πιστεύουμε ότι υπάρχει χώρος για όλους. Όχι πως έχει σημασία, αλλά τα μέλη του Συλλόγου μας είναι άνθρωποι που κινούνται τόσο εντός οσο κι εκτός της τέχνης. Πέραν του λογικού, λόγω Σχολείου , ορισμένοι απόφοιτοι είναι επαγγελματίες μουσικοί. Άλλοι επιστήμονες ήχου, άλλοι κι άλλες ηθοποιοί, χορευτές, μουσειολόγοι, εικαστικοί κλπ. Άλλοι πάλι είναι δικηγόροι, φιλόλογοι εργοθεραπευτές κλπ.

Συμπερασματικά, θα έπρεπε κατ' εμάς, να επικεντρωθούμε στα εξής: Η Μαρία Κάλλας 103 χρόνια μετά την γέννησή της αποτελεί ακόμα σημείο αναφοράς και έμπνευσης. Σκοπός του έργου είναι μονάχα να τιμήσει, να αναδείξει και να συνδέσει την πολιτισμική κληρονομιά και την ταυτότητα της Μεσσηνίας, που σύμφωνα με την δική μας γνώμη το πέτυχε. Στην τέχνη, ο καθένας και η καθεμία βλέπει διαφορετικά πράγματα. Υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια στις τέχνες και συγχρόνως γίνεται σεβαστή και η προσωπική άποψη όλων".