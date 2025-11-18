108 ταινίες και πλήθος δράσεων στο 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή, στις 9 μ.μ. στο αμφιθέατρο "Θεόδωρος Αγγελόπουλος" στην Καλαμάτα, και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για ένα κινηματογραφικό δεκαήμερο αφιερωμένο στην τέχνη, τον διάλογο και την αλληλεγγύη, με διευρυμένη εμβέλεια σε 16 πόλεις του δικτύου.

Το Φεστιβάλ, που διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, θα προβάλει συνολικά 108 ταινίες και ενισχύεται με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει εκθέσεις, masterclasses, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για όλες τις βαθμίδες. “Είναι μια ευκαιρία να φωτιστούν όλες οι πτυχές του έργου μας, η αξία των συνεργασιών, η δημιουργικότητα των συμμετεχόντων και η συνολική επίδραση του Φεστιβάλ στην κοινότητα και πέρα από αυτή…” τονίζει η Τζίνα Πετροπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ.

Κατά την τελετή έναρξης, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Το δέντρο που φυτέψαμε» της Αντωνίας Πτερνέα, αφιερωμένο στα 50 χρόνια προσφοράς του Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας. Επίσης, θα παρουσιαστεί το θεατρικό δρώμενο «Με λένε Αζίζ», μια καλλιτεχνική αναφορά στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι και την αξία της αλληλεγγύης.

“Προσπαθούμε να αναδείξουμε ταινίες που θίγουν διαφορετικές θεματικές και οπτικές, που αγγίζουν ζητήματα ισότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβάλλοντος, κοινωνικής αλληλεγγύης… οι ταινίες λειτουργούν ως μάρτυρες της εποχής μας, φωτίζοντας ιστορίες ανθεκτικότητας, ακτιβισμού και περιβαλλοντικής ευαισθησίας” σημείωσε η Κλεώνη Φλέσσα, καλλιτεχνική σύμβουλος του Φεστιβάλ.

Το Φεστιβάλ φιλοξενεί τέσσερις επίσημους καλεσμένους με έργα υψηλού ποιοτικού και αισθητικού επιπέδου. Οι Anja Reiss & Jann Anderegg από την Ελβετία θα παρουσιάσουν το καινοτόμο διαδραστικό ντοκιμαντέρ και εφαρμογή “Traces of Responsibility / Ίχνη Ευθύνης”, που αφορά τη Γενοκτονία κατά των Τούτσι στη Ρουάντα, με τη ζωντανή διαδραστική προβολή να πραγματοποιείται στις 30 Νοεμβρίου. Ο Andreas Hartmann από τη Γερμανία, σκηνοθέτης και φωτογράφος, θα προβάλει τέσσερις βραβευμένες ταινίες, συμπεριλαμβανομένου του “Johatsu – Into Thin Air” για τους «εξατμισμένους» ανθρώπους στην Ιαπωνία, ενώ παράλληλα θα διεξάγει σεμινάριο στο Ναύπλιο και θα παρουσιάσει έκθεση φωτογραφίας «Αόρατοι Άνθρωποι του Καμαγκασάκι» στην Καλαμάτα. Τέλος, η Anja Jung από τη Σερβία, καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Βελιγραδίου, θα παρουσιάσει την ταινία «Αφθονία» της Dora Young και θα συμμετάσχει σε ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Επικοινωνιακή Πολιτική και Βιωσιμότητα των Φεστιβάλ».

Η είσοδος σε όλες τις προβολές του Φεστιβάλ είναι δωρεάν. Η διοργάνωση τελεί υπό την οικονομική υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ και της Ενωσης Δήμων Πελοποννήσου και σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Καλαμάτας, τους Δήμους Τρίπολης, Ηλιδας, Ξυλοκάστρου, καθώς και τους πολιτιστικούς φορείς του δικτύου και του ΠΙΟΠ. Τα βραβεία φιλοτεχνεί ο γλύπτης Χρήστος Ρηγανάς, ο οποίος έκανε δωρεά το έργο του «Γοργόνα» αξίας 2.500 ευρώ, για την ενίσχυση του Φεστιβάλ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

15:00 Return to Homeland /Επιστροφή στην Πατρίδα (127')

Των Χρύσα Τζελέπη, Άκη Κερσανίδη (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, 2025)

Ένας ψυχίατρος που αρνήθηκε τη γερμανική του ταυτότητα επιστρέφει στην πατρίδα του και, οδηγούμενος από τις σελίδες του παλιού του ημερολογίου, ξεκινά ένα οδοιπορικό στην ιστορική μνήμη και την ανθρώπινη απανθρωπιά, σε μια βαθιά υπαρξιακή αναζήτηση λύτρωσης και αυτογνωσία.

17:30 Rap Like Grandma: Suni & 7 Princesses /Ράπαρε όπως η Γιαγιά: Η Σούνι και οι 7 Πριγκίπισσες (30') (παρουσία σκηνοθέτιδος)

Της Patrycja Skawska (Πολωνία, 2025)

Το Rap Like Grandma: Suni & 7 Princesses ακολουθεί μια ομάδα ηλικιωμένων γυναικών από τη Νότια Κορέα που αντιμετωπίζουν τη μοναξιά μέσα από τη ραπ μουσική, μετατρέποντας ένα απλό μάθημα γραμματισμού, σε μια δυνατή έκφραση κοινότητας, δημιουργικότητας και ανθεκτικότητας.

18:00 The Granny and Fishes /Η Γιαγιάκα και τα Ψάρια (30')

Των Maria Mavati, Ehsan Farokhi Fard (Ιράν 2024)

Η λιμνοθάλασσα Χαμούν αποξηράθηκε κι όλο το νερό εξετράπη. Εκατομμύρια ψάρια έχουν πεθάνει στον πυθμένα της λιμνοθάλασσας, ενώ τα πουλιά έχουν πεθάνει από την έλλειψη νερού. Τριακόσια χωριά έχουν εκκενωθεί και η θύελλα σκόνης έχει εξαπλωθεί παντού. Σε ένα από τα χωριά, υπάρχει μόνο μία γιαγιά που δεν έχει φύγει από το σπίτι της και ζει μόνη της για πολλά χρόνια. Κάθε μέρα πηγαίνει στη λιμνοθάλασσα και συλλέγει νεκρά ψάρια.

18:30 Survivors /Επιζώντες (18)' (παρουσία σκηνοθέτη)

Του Oliver Stiller (Γερμανία 2024)

Ως φοιτητές, ο Έδουαρντο και ο Ερνέστο επέζησαν από επιθέσεις των δυνάμεων ασφαλείας το 2014, που οδήγησαν στην εξαφάνιση 43 συμφοιτητών τους. Μέχρι σήμερα δεν έχουν αφήσει πίσω εκείνη την ημέρα και οι ζωές τους έχουν αλλάξει ριζικά.

19:00 8 Seconds /8 δευτερόλεπτα (78') (παρουσία σκηνοθέτη)

Του Jean-Marie Vinclair (Γαλλία 2024)

Το 2005, όταν ο σκηνοθέτης Jean-Marie Vinclair κινηματογράφησε τα αποκαλυπτήρια της πλατείας Raymond Vinclair, έμεινε άναυδος: γιατί αυτός ο συγγενής, που πέθανε ως μάρτυρας στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν άγνωστος στην ίδια του την οικογένεια; Λίγα χρόνια αργότερα, παντρεμένος πλέον με μια Γερμανίδα και πατέρας δύο γιων, ο σκηνοθέτης αποφασίζει να βρει το νήμα αυτής της χαμένης μνήμης.

21:00 Τελετή έναρξης

Το Δέντρο που Φυτέψαμε. 50 χρόνια Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας (15’)

Ντοκιμαντέρ της Αντωνίας Πτερνέα

Με λένε Αζίζ (10’) Αφιέρωμα στον Χατζιδάκι και την Αλληλεγγύη

22:00 Wind Has No Tail /Ο Άνεμος δεν Έχει Ουρά (60')

Των Ivan Vlasov, Nikita Stashkevich (Ρωσία 2024)

Η Νίκα είναι μια από τις μικρότερες κόρες μιας νομαδικής οικογένειας Γιαμάλ. Η διοίκηση του κοντινότερου χωριού πρόκειται να την πάρει σε οικοτροφείο πολύ σύντομα, χωρίζοντάς την από την οικογένεια και το σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένας νομαδικός δάσκαλος πρέπει να προετοιμάσει τη Νίκα για την αναχώρηση.