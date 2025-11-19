Παρουσίαση ποιητικής συλλογής του Τάκη Αναστόπουλου στο Μουσείο Μπενάκη

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Λουίζας Αναστοπούλου και των εκδόσεων Περισπωμένη.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο ποιητής και βιβλιογράφος Δημήτρης Δασκαλόπουλος και ο ακαδημαϊκός Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ. Ποιήματα της συλλογής θα απαγγείλει η ηθοποιός Γωγώ Μπρέμπου.
Η συλλογή, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Περισπωμένη, συνοδεύεται από πρόλογο του Δημήτρη Δασκαλόπουλου και περιλαμβάνει ποιήματα που καλύπτουν περισσότερες από δύο δεκαετίες δημιουργίας του Τάκη Αναστόπουλου.