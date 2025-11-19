Παρουσίαση ποιητικής συλλογής του Τάκη Αναστόπουλου στο Μουσείο Μπενάκη

Η ποιητική συλλογή «Ποιήματα 1993–2019» του Μεσσήνιου Τάκη Αναστόπουλου παρουσιάζεται σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 7 μ.μ. στο καφέ/εστιατόριο του Μουσείου Μπενάκη, Κουμπάρη 1 και Βασ. Σοφίας, στην Αθήνα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Λουίζας Αναστοπούλου και των εκδόσεων Περισπωμένη.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο ποιητής και βιβλιογράφος Δημήτρης Δασκαλόπουλος και ο ακαδημαϊκός Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ. Ποιήματα της συλλογής θα απαγγείλει η ηθοποιός Γωγώ Μπρέμπου.

Η συλλογή, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Περισπωμένη, συνοδεύεται από πρόλογο του Δημήτρη Δασκαλόπουλου και περιλαμβάνει ποιήματα που καλύπτουν περισσότερες από δύο δεκαετίες δημιουργίας του Τάκη Αναστόπουλου.