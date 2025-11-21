Καλαμάτα: Ενας χρόνος λειτουργίας της έκθεσης για τη Μαρία Κάλλας

Εκατόν ένα έτη μετά, στις 2 Δεκεμβρίου 2024, ο Σύλλογος Αποφοίτων “Μαρία Κάλλας” του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας εγκαινίασε, με τη συνεχή υποστήριξη Ιδρυμάτων και φορέων, έναν μόνιμο εκθεσιακό χώρο αφιερωμένο στη La Divina. Μέχρι σήμερα, τον έχουν επισκεφθεί πάνω από 4.200 άτομα. Με αφορμή τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της έκθεσης, φέτος διοργανώνεται σειρά εκδηλώσεων.

Συγκεκριμένα, στο φουαγιέ του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή», τη Δευτέρα 1 και την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, θα στηθεί έκθεση με φωτογραφίες από τη μεγάλη δωρεά του Δημήτρη Πυρομάλλη, ένα εκτενές χρονολόγιο της ζωής της Μαρίας Κάλλας, έγγραφα που αναδεικνύουν την καταγωγή της σοπράνο από τη Μεσσηνία (από το αρχείο του ερευνητή Γιώργου Παυλάκη), καθώς και νέα αποκτήματα της συνεχώς αυξανόμενης συλλογής του Συλλόγου, η οποία πλέον ξεπερνά τα 1.500.000 τεκμήρια.

Παράλληλα, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, στο Αναγνωστήριο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί προβολή της ταινίας του Μπάμπη Τσόκα «Η δική μας Μαρία Κάλλας». Απαραίτητη η κράτηση θέσης στα τηλέφωνα: 2721022607 και 6955933407.

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, από τις 10 π.μ. έως τις 1 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί προβολή του εκπαιδευτικού ντοκιμαντέρ του 2013 «Η δική μας Κάλλας». Το θέμα του μικρού εκπαιδευτικού ντοκιμαντέρ (διάρκειας 30’) είναι οι «στάσεις» της Μαρίας Κάλλας στην Ελλάδα — από το Νεοχώρι Ιθώμης του Δήμου Οιχαλίας, έως το Ηρώδειο και την Επίδαυρο. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τα σχολεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, με σειρά προτεραιότητας, στο τηλ.: 6955933407.

Τέλος, το βράδυ της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, στις 8 μ.μ., θα πραγματοποιηθούν τα πρώτα «γενέθλια» της έκθεσης με ένα Petite soirée de l’opéra, με τους: Μαριέττα Σαρρή – σοπράνο, Δημοσθένη Βλάχο – τενόρο, Μιχάλη Αγγελάκη – πιάνο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και το μικρό αυτό οπερατικό σουαρέ θα πραγματοποιηθεί στο συντριβάνι του Πνευματικού Κέντρου της πόλης.

Οι δράσεις τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας. Η υλοποίησή τους πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή», της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, του Διαγνωστικού Κέντρου Affidea – City Med, της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας και της Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας / Filmhouse.