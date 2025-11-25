Μουσική παράσταση από τους “Tales from the box” στην Αρχαία Μεσσήνη

Δύο εξαιρετικά ταλαντούχοι σολίστες, ο Θάνος Σταυρίδης στο ακορντεόν και η Στέλλα Τεμπρέλη στο τσέλο, έχουν δημιουργήσει το μαγευτικό ντουέτο “Tales from the Box”. Με τίτλο τη γαλλική λέξη για τον ουρανό (Ciel) ή, αντίστοιχα, το γαλανό, οι “Tales from the box”, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, "θα ταξιδέψουν το κοινό σε μουσικά τοπία κάτω από τον ουρανό της Μεσογείου". Ο Θάνος Σταυρίδης και η Στέλλα Τεμπρέλη αναμειγνύουν διαφορετικά μεταξύ τους είδη και αφηγούνται μουσικές ιστορίες γεμάτες αναμνήσεις. Με ένα ακορντεόν και ένα τσέλο, οι δύο μουσικοί παρουσιάζουν ένα κράμα εικόνων, ήχων, αναμνήσεων και βιωμάτων, φέρνοντας στο νου κλασικά έργα, τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και ακούσματα περασμένων δεκαετιών.

Ο Θάνος Σταυρίδης είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους μουσικούς στον χώρο του ακορντεόν και έχει συνεργαστεί με ορισμένους από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, συνθέτες και μουσικούς στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, τόσο σε παραστάσεις όσο και δισκογραφικά. Η Στέλλα Τεμπρέλη, με το τσέλο της, έχει πραγματοποιήσει πλήθος συναυλιών και έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς μουσικής δωματίου.

Η προσέλευση είναι στις 8 μ.μ., για πληροφορίες καλέστε στο 697 418 4883 και προπωλούνται εισιτήρια στο Κύμα, Ναυαρίνου 167, Καλαμάτα (8 π.μ.–3 μ.μ.), με περιορισμένο αριθμό θέσεων.