Καλαμάτα: Νέα συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης

Τη τρίτη συνάντηση του Η’ κύκλου της Λέσχης Ανάγνωσης (περίοδος 2025 – 2026) θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 6.30 μ.μ. η Ενωση Μεσσήνιων Συγγραφέων, στο γραφείο της Ε.Μ.Σ. (Ισόγειο Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας).

Το μυθιστόρημα που θα σχολιαστεί / συζητηθεί είναι "Τα στοιχειώδη σωματίδια", του Γάλλου συγγραφέα Μισέλ Ουελμπέκ. Ενα προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο μυθιστόρημα που εξερευνά τη μοναξιά, την επιθυμία και την πνευματική κρίση της σύγχρονης κοινωνίας μέσα από δύο ζωές που οδηγούνται στα όρια της εποχής τους. Η Λέσχη Ανάγνωσης είναι ανοιχτή σε όλους όσοι αγαπούν το βιβλίο και δεν περιορίζεται στα μέλη της Ενωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 6977206864 (Αντωνία Παυλάκου) και 6934827021 (Μαρία Νταλλή) ή να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στα salvadordal@gmail.com και messinionsyggrafeonenosi@gmail.com.