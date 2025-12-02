«Ο Αρχοντοχωριάτης» ανεβαίνει από το ΜΕΘ

Το Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο παρουσιάζει την κλασική κωμωδία του Μολιέρου «Ο Αρχοντοχωριάτης», σε διασκευή Γιάννη Καλατζόπουλου και σκηνοθεσία Γιάννη Δρίτσα, με πρεμιέρα το Σάββατο στις 18:30, στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.

Μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια, χιούμορ και σατιρική αιχμή. Η νέα παραγωγή φωτίζει με φρέσκια ματιά τη διαχρονική ανθρώπινη ανάγκη για κοινωνική άνοδο και την κωμική ματαιοδοξία που τη συνοδεύει. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ιορδάνης, ένας εύπορος αλλά αφελής αστός, που προσπαθεί επίμονα να αποκτήσει τίτλο ευγενείας. Μαθητεύει σε δασκάλους, ξοδεύει υπέρογκα ποσά και παρασύρεται από κολακευτικούς απατεώνες, ενώ η οικογένειά του βλέπει με αγωνία την παρακμή της λογικής. Η κόρη του, ερωτευμένη με τον Λεοντή, μπλέκεται σε μια σειρά από φάρσες και μεταμφιέσεις, με στόχο να αποκαλύψει στον Ιορδάνη την αλήθεια, αναδεικνύοντας την κωμική πλευρά της κοινωνικής υποκρισίας. Η παράσταση, πιστή στο πνεύμα του έργου, μεταφέρει το κοινό σε έναν κόσμο όπου το γέλιο συναντά την οξυδερκή κοινωνική παρατήρηση. Με προσεγμένη αισθητική, ζωντανή ερμηνεία και υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική επιμέλεια, ο «Αρχοντοχωριάτης» υπόσχεται μια απολαυστική θεατρική εμπειρία.

Συντελεστές: Γιάννης Δρίτσας (Σκηνοθεσία), Γιάννης Καλατζόπουλος (Διασκευή κειμένου), Σβετλάνα Ομπρατσόβα (Χορογραφίες), Ηλίας Παναγιωτόπουλος (Μουσική), Βενετσάνος Μπαλόπουλος (Σκηνικά), Γιώργος Αγγελόπουλος (Κατασκευή σκηνικού), Μαρία Λυκούση (Κουστούμια), Βίκυ Βορίλα (Μακιγιάζ), Λούλα Αναγνωστοπούλου (Βοηθός σκηνοθέτη, Καθηγητής Ξιφασκίας, Φροντιστήριο), Δημήτρης Δημόπουλος (Βοηθός σκηνικών), Χρυσούλα Σιψά (Βοηθός σκηνικών), Δημήτρης Σταματελόπουλος (Ενορχήστρωση), Γιώργος Νικολόπουλος (Ήχος και φώτα), Χρήστος Νικολόπουλος (Ήχος και φώτα), Ηλίας Κουτίβας (Ηχογράφηση), Όλγα Λάκκα (Επιδιορθώσεις κουστουμιών), Μύλη Παπαβασιλείου (Βοηθός ενδυματολόγου), Ντίνα Πλατανιά Μαστοράκη (Βοηθός ενδυματολόγου), Λεωνίδας Μακρής (Φωτογράφιση), Δημοσθένης Ράιτ (Σχεδιασμός αφίσας), Ιωάννα Μαλούση (Υπεύθυνη επικοινωνίας). Ηθοποιοί: Παναγιώτης Σπυρακόπουλος (Ιορδάνης), Αγγελική Γραμματικού (Σοφία), Ευγενία Λαμπροπούλου (Δάσκαλος Μουσικής), Κωνσταντίνα Αγγελή (Δάσκαλος Χορού), Μαρία Αγγελή (Ευγενία), Δημοσθένης Ράιτ (Λεοντής), Χρήστος Λυκούσης (Αλέκος), Μιχάλης Γεωργακόπουλος (Καθηγητής Φιλοσοφίας), Λούλα Αναγνωστοπούλου (Καθηγητής Ξιφασκίας), Στέισυ Γεωργακοπούλου (Τραγουδίστρια), Αλίσια Δημόγιαννη (Νικολέττα), Παύλος Κλάδης (Δοράντης), Δημήτρης Γαλανάκης (Ράφτης Μαχμούντ), Θεοδώρα Σπυροπούλου (Βοηθός ράφτη).

Παραστάσεις: 6/12, 7 /12 και 13/12 στις 18:30, και στις 14 Δεκεμβρίου στις 11:00.