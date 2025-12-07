Τρεις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Οι πρώτες δύο θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Δεκεμβρίου στο Studio του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας με στόχο να παρουσιαστούν όσο γίνεται περισσότεροι μαθητές/τριες του Δ.Ω.Κ. Οι δύο αυτές συναυλίες έχουν τίτλο «Μουσικοί περίπατοι στο Μέγαρο» και περιλαμβάνουν συναυλίες από όλες τις τάξεις οργάνων του Ωδείου στις οποίες θα συμμετέχουν από μικρά παιδιά μέχρι και τελειόφοιτοι.

Το Σάββατο από τις 5 μ.μ. έως τις 9.30 μ.μ., θα παρουσιαστούν οι τάξεις εγχόρδων (βιολιά, βιόλες, βιολοντσέλα), ξύλινων πνευστών (φλάουτα και φλάουτα με ράμφος) και μουσικά σύνολα (φλάουτων, βιολιών, εγχόρδων, κιθαρών και παλαιάς μουσικής), ενώ την Κυριακή από τις 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ. οι υπόλοιπες τάξεις (πιάνου, μονωδίας, κιθάρας, κρουστών και χάλκινων πνευστών). Ο στόχος των δύο αυτών συναυλιών είναι αφενός ψυχαγωγικός και αφετέρου εκπαιδευτικός ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει ευκαιρία για πολλούς γονείς και μαθητές να έρθουν για πρώτη φορά στο Μέγαρο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΒΩΒΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Η τρίτη συναυλία θα δοθεί την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στο Studio του Μεγάρου Χορού με την παρουσίαση δύο ταινιών βωβού κινηματογράφου για όλη την οικογένεια, με τίτλο “Big Business”, συνοδεία ζωντανής μουσικής από το σύνολο Moving Band του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας και σε συνεργασία με την Filmhouse – Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας.

Θα παρουσιαστούν μια ταινία με τους Σταν Λώρελ και Όλιβερ Χάρντι (χοντρός και λιγνός) και μια με τον Μπάστερ Κήτον. Συμμετέχουν οι: Γιώργος Παυλάκος - φλάουτα με ράμφος, εβραϊκή άρπα, Σταύρος Τσότρας - φαγκότο και καραμούζα, Υπαπαντή Αλεξανδροπούλου - ένα βουνό από κρουστά, σφυρίχτρες και κατσαρόλες, Κατερίνα Μηλιαρέση - άλλο ένα βουνό από κρουστά, σφυρίχτρες και κατσαρόλες, Στάθης Γυφτάκης – πιάνο.

Η είσοδος για όλες τις συναυλίες θα είναι ελεύθερη.