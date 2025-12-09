Λογοτεχνική βραδιά με τον Γιάννη Καλπούζο στα Φιλιατρά

Λογοτεχνική βραδιά με καλεσμένο τον γνωστό συγγραφέα Γιάννη Καλπούζο διοργανώνει το Γυμνάσιο Φιλιατρών αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στο Βορρέειο Πνευματικό Κέντρο Φιλιατρών.

Ο συγγραφέας θα μιλήσει για το μυθιστόρημά του "Ραγιάς", το οποίο διαδραματίζεται στον Μοριά. Μαθητές και μαθήτριες από τη Β’ και Γ’ γυμνασίου θα διαβάσουν αποσπάσματα του βιβλίου και θα δραματοποιήσουν μια σκηνή του, ενώ θα τραγουδήσουν και θα χορέψουν πλαισιώνοντας έτσι την εκδήλωση.

Κ.Μπ.