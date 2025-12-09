eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 09 Δεκεμβρίου 2025 17:32

Λογοτεχνική βραδιά με τον Γιάννη Καλπούζο στα Φιλιατρά

Γράφτηκε από τον

Λογοτεχνική βραδιά με τον Γιάννη Καλπούζο στα Φιλιατρά

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Λογοτεχνική βραδιά με καλεσμένο τον γνωστό συγγραφέα Γιάννη Καλπούζο διοργανώνει το Γυμνάσιο Φιλιατρών αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στο Βορρέειο Πνευματικό Κέντρο Φιλιατρών.

Ο συγγραφέας θα μιλήσει για το μυθιστόρημά του "Ραγιάς", το οποίο διαδραματίζεται στον Μοριά. Μαθητές και μαθήτριες από τη Β’ και Γ’ γυμνασίου θα διαβάσουν αποσπάσματα του βιβλίου και θα δραματοποιήσουν μια σκηνή του, ενώ θα τραγουδήσουν και θα χορέψουν πλαισιώνοντας έτσι την εκδήλωση.
Κ.Μπ.

Κατηγορία Πολιτισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις