Τρίτη, 09 Δεκεμβρίου 2025 19:51

Τρίπολη: Εκθεση φωτογραφίας με έργα του Robert Rombout

Γράφτηκε από την

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εκθεση φωτογραφίας με έργα του Ολλανδού σκηνοθέτη, ντοκιμαντερίστα και φωτογράφου Robert Rombout παρουσιάζεται στον χώρο ARK στην Τρίπολη μέχρι την Παρασκευή, από τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ.

Ο Robert Rombout, με πάνω από 30 χρόνια πορείας και περισσότερες από 20 ταινίες ντοκιμαντέρ στο ενεργητικό του, έχει βραβευτεί 13 φορές σε ΗΠΑ, Καναδά, Γαλλία, Ρωσία, Πορτογαλία και Βέλγιο. Εχει διδάξει σε πανεπιστήμια στο Παρίσι, το Στρασβούργο, τη Λισαβόνα, τη Βηρυτό, το Ανόι και τις Βρυξέλλες, ενώ από το 2012 ήταν ο ιδρυτής και διευθυντής σπουδών του πτυχιακού προγράμματος Doc Nomads των πανεπιστημίων Λισαβόνας, Βουδαπέστης και Βρυξελλών. Την έκθεση συνδιοργανώνουν το Φεστιβάλ Φωτογραφίας Τρίπολης, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, ο Φιλοτεχνικός Ομιλος Τρίπολης, το Αρκαδικό Φεστιβάλ και το ARK Coworking Space.

 

Κατηγορία Πολιτισμός
