Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025 14:45

Καλαμάτα: Με επιτυχία το πρώτο καλλιτεχνικό εργαστήρι του Συμβουλίου Νεολαίας στο Πνευματικό Κέντρο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο καλλιτεχνικό εργαστήρι που διοργάνωσε το Συμβούλιο Νεολαίας Καλαμάτας στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο.

Νέοι και νέες της πόλης συμμετείχαν με ενθουσιασμό, δημιουργώντας χαριτωμένα χριστουγεννιάτικα στολίδια και όμορφες γιορτινές κάρτες, προσφέροντας ζεστασιά και πνεύμα χαράς στην έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι δημιουργίες των συμμετεχόντων θα διατεθούν σε Λέσχες Φιλίας, καθώς και σε άλλες κοινωνικές και εκπαιδευτικές δομές της Καλαμάτας, ενισχύοντας έτσι το αίσθημα αλληλεγγύης και προσφοράς προς συμπολίτες που το έχουν ανάγκη.

Όπως τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας, η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τον ρόλο της νεολαίας ως ενεργό και κοινωνικά ευαισθητοποιημένο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας.

