Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας: Μεγάλη επετειακή μουσικοχορευτική εκδήλωση

Ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας ολοκληρώνει τον κύκλο των επετειακών δράσεων για τα 50 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό της Μεσσηνίας με μια μεγάλη μουσικοχορευτική εκδήλωση, την Κυριακή στις 8 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, η οποία αποτελεί τον κύριο άξονα των εορτασμών του επετειακού έτους 2025.

Πιστός στο όραμά του για την ανάδειξη, τη διατήρηση και τη μετάδοση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ο Σύλλογος γιορτάζει μισό αιώνα ζωής με το σύνθημα: «Παράδοση – Μεταβίβαση – Νέα γενιά». Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει ομιλία της Αγγελικής Ψακή-Κωβαίου, προέδρου της Πανελλήνιας Ενωσης Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.), τιμητικές βραβεύσεις σε πρώην προέδρους του Συλλόγου, σε πρόσωπα του πολιτισμού και σε φορείς που έχουν στηρίξει το έργο του, παραδοσιακούς χορούς, με διδασκαλία του χοροδιδασκάλου Ευάγγελου Λαμπρόπουλου, Κουαρτέτο Εγχόρδων, με προεξάρχοντα τον κορυφαίο βιολονίστα της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μιχάλη Κολοκοτρώνη, σε συνεργασία με το μουσικό σχήμα Kalamata Music Ensemble. Θα παρουσιαστούν έργα του κλασικού ευρωπαϊκού και ελληνικού ρεπερτορίου, καθώς και γνωστά αποσπάσματα από όπερες. Στην εκδήλωση συμμετέχουν ο Μιχάλης Κουντούρης (βιολί), ο Διονύσης Κοτταρίδης (τσέλο) και η Ελένη Λίγγρη (βιόλα), χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου, Παναγιώτης Μασουρίδης, και ο συντονισμός-παρουσίαση θα γίνει από τον Βασίλειο Ρ. Φλώρο.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επετειακές πρωτοβουλίες του Μορφωτικού Συλλόγου, όπως η έκδοση του συλλεκτικού τόμου με μεσσηνιακά παραμύθια «Ριζωμένα λόγια», η παραγωγή του ντοκιμαντέρ «Το δέντρο που φυτέψαμε», σεμινάρια χορού με καταξιωμένους δασκάλους, γλέντι αφιερωμένο στη νέα γενιά με νέους μουσικούς και παραστάσεις χορού, όπως η καλοκαιρινή παιδική παράσταση με θέμα την ειρήνη του Αριστοφάνη.