Σε εορταστικό κλίμα η Μεσσήνη - Πλήθος κόσμου στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου (φωτο)

Σε εορταστικό κλίμα μπήκε την Παρασκευή το βράδυ η Μεσσήνη με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου να προσελκύει πλήθος κόσμου στην κεντρική πλατεία.

Η εκδήλωση που σηματοδότησε την επίσημη έναρξη των χριστουγεννιάτικων δράσεων του δήμου συνοδεύτηκε από μία σειρά προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους.

Ο Δήμος Μεσσήνης σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και φορείς είχε οργανώσει μία εντυπωσιακή γιορτή που πλαισιώθηκε με εορταστικές μελωδίες από την Δημοτική Φιλαρμονική, κάλαντα από μαθητές σχολείων, χορευτικά δρώμενα, γλυκά κεράσματα και ζεστά ροφήματα για όλους. Το εορταστικό κλίμα συμπληρώνουν οι δωρεάν βόλτες για τα παιδιά με το τρενάκι, που έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία και θα λειτουργεί όλες τις ημέρες των γιορτών.

Ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος ευχήθηκε χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα, εκφράζοντας την ελπίδα το 2026 να αποτελέσει μία ευτυχισμένη και δημιουργική χρονιά για όλους. Ευχαρίστησε τους φορείς και τους συλλόγους που συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση της φετινής εκδήλωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για την ενίσχυση του εορταστικού κλίματος στην πόλη. Ο κ. Αθανασόπουλος κάλεσε τους δημότες να δείξουν έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή τους προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αναφερόμενος στα παιδιά, τόνισε πως οι γιορτές των Χριστουγέννων είναι πρωτίστως αφιερωμένες σε αυτά, ώστε να ζήσουν τη χαρά, τη ζεστασιά και το παιχνίδι, απολαμβάνοντας μεταξύ άλλων και τη βόλτα με το τρενάκι της πλατείας.

Την εκδήλωση παρουσίασε η πρόεδρος της Κοινότητας Μεσσήνης Δώρα Βαρανάκη που ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες μικρούς και μεγάλους για την πολύτιμη συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης.